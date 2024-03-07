Хоч для багатьох українок цей день перестав бути святковим, особливо після початку повномасштабної війни, але все ж чоловіки будуть вітати жінок з 8 березня у п’ятницю. У МВС підказали, як це зробити коректно. Аби не образити навіть тих жінок, які не святкують і налаштовані проти.

«Вітаємо вас зі святом краси та жіночності!» — теж відчуваєте в цьому побажанні образливий стереотип? Це був приклад того, як вітати жінок 8 березня не варто. А як правильно й коректно — пояснюємо на прикладах, – кажуть у МВС

Тут закликають залишити стереотипні побажання в минулому. І пропонують зберегти їх приклади, аби при нагоді мати під рукою саме ті слова, що виявляють повагу та підтримку жінкам, а не принижують їх.

Приклади показують саму ідею. За бажанням привітання можна легко трансформувати, адаптувавши для своєї сфери діяльності і ситуації.

Як вітати жінок з 8 березня не варто, а як можна – приклади від МВС

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