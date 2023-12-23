Серед частих причин нападів мігрені – паління, вживання алкоголю чи великої кількості кави, вплив погоди, перевтома, стрес. Але є фактори, про які мало хто знає. Вони теж можуть спровокувати початок сильного головного болю. Медики назвали їх. Якщо ви схильні до мігрені, слід поспостерігати за своєю реакцією на вказані фактори і виключити їх, якщо буде помічений вплив.

За статистикою, приблизно кожна п’ята жінка страждає на мігрень, а серед чоловіків – кожен шістнадцятий. Тобто це досить поширене явище, яке суттєво погіршує якість життя. Боротися із нападом мігрені непросто – бажано старатися попередити його.

Медики назвали 7 неочікуваних причин нападів мігрені

Запахи

Сильні запахи, у тому числі, і приємні аромати викликають головний біль у багатьох людей. Чому це відбувається, не зрозуміло. Серед них найбільш поширеними є запахи фарби, сильних парфумів та деяких кольорів.

Аксесуари для волосся

Аксесуари для волосся, які стягують волосся надто туго. Через це розтягується сполучна тканина у шкірі голови, що, природно, призводить до мігрені. Гумки, стрічки або вузькі шапки можуть спричинити головний біль. Це легко перевірити – варто лише розпустити волосся або зняти занадто тісну шапку, як біль одразу почне стукати.

Сир

Зрілі сорти сиру, такі як чеддер, пармезан або сири з блакитною пліснявою, можна віднести до провокаторів мігрені. Проблема в тому, що чим більше їжа «старіє», тим більше в ній тираміну, речовини, що викликає головний біль.

Вино

Червоне вино також містить тірамін, як і багато інших алкогольних напоїв. Крім того, оскільки алкоголь стимулює приплив крові до мозку, біль може бути ще інтенсивнішим. Щоб послабити головний біль після прийому вина, треба просто пити багато води.

Ковбаса

Якщо ви помітили, що напади мігрені починають вас переслідувати після того, як ви з’їсте ковбасу, просто виключіть її зі свого раціону на деякий час.

Фізичні вправи

Фізичні вправи, особливо інтенсивні, можуть спричинити головний біль. У деяких випадках ситуація може стати надто серйозною. Потрібно обов’язково звернутися за медичною допомогою, якщо сильний біль голови з’являється раптово після значних фізичних навантажень. Якщо ж напад головного болю трапився вперше, але ще супроводжується блювотою, двоїнням в очах або ригідністю потиличних м’язів, негайно потрібно дзвонити в невідкладну допомогу.

Погана постава

Погана постава збільшує тиск у м’язах шиї та голови. Зігнуті плечі, стілець без спинки або неправильно розташований монітор (занадто низько або занадто високо) – основні причини, через які починає боліти голова (з відчуттям напруги у скронях). Якщо позбавитися цих незручностей і звичок, то цілком ймовірно, що і головний біль перестане вас переслідувати.

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