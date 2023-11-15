Як м’ясна дієта допомогла чоловікові скинути 30 кг зайвої ваги

Чоловік поділився власним досвідом про те, як м’ясна дієта допомогла йому скинути 30 кг зайвої ваги за чотири місяці, передає НСН.

Боротьба із зайвою вагою для багатьох важка і виснажлива, але інколи людям вдається схуднути без особливих страждань та самотортур.

Чоловік на ім’я Брайан Новіцкі розповів Newsweek, як йому вдалося схуднути майже 30 кг усього за чотири місяці без підрахунку калорій і харчуючись тим, чого хотілося.

“Все змінилося для мене навесні 2022 року, коли я сидів на дивані, втомлений і пригнічений, і відчував біль у суглобах і спині по всьому тілу. Це було настільки погано, що я страждав від болю в колінах або щиколотках, який тривав один-два тижні. Біль був настільки сильним, що я не міг ходити”, згадує чоловік.

Це, а також певні проблеми із серцем змусили Брайана серйозно взятися за нормалізацію власної ваги. За рекомендацією друзів він зацікавився так званою кето-дієтою – коли ви обмежуєте до мінімума споживання вуглеводів, натомість збільшуючи споживання білку та жирів.

“Це була дієта для м’ясоїдних, і в липні 2022 року я повністю перейшов на неї. Я не їм ані овочів, ані фруктів, ані інших вуглеводів. В основному я їм яловичину, трохи яєць і бекону. Іноді я їм курячі крильця або курячі стегна, а також свинину. Я не використовую жодного типу олії з насіння і готую свою їжу на жирі з бекону або вершковому маслі”, розповів чоловік.

З такою дієтою Брайон зазвичай з’їдає трохи менше кілограму м’яса на день. І як не дивно це звучить, але із липня до листопада він примудрився схуднути на 29 кілограмів.

“У мене з’явилося більше енергії, і я помітив, що мій артрит і біль у суглобах зникли. Я також помітив, що протягом кількох місяців у мене не було жодного епізоду атрофії. До того, як почати дієту м’ясоїдних, у мене було кілька епізодів на тиждень”, згадує він.

Протягом наступних кількох місяців темпи втрати ваги дещо знизилися, оскільки Брайан наблизився до здорової ваги. Але покращення самопочуття тривало.

“Я приймаю ліки від артеріального тиску більше 20 років. Хоча я все ще приймаю ліки, дозування зменшилося до найнижчої за рецептом і мій артеріальний тиск під контролем. У мене також не було епізоду фібрилляційної фібрилопатії понад 14 місяців, і мені нещодавно припинили призначати ці ліки. Мій холестерин HDL також покращився. Моя печінка та нирки функціонують чудово з найкращими рівнями, які я бачив у своїй крові”, каже він.

Чоловік запевняє, що не відчував жодних негативних наслідків м’ясної дієти. Крім того, час від часу він дозволяв собі поласувати “забороненою” їжею, наприклад, маленьким шматочок торту.

УВАГА! Якщо вас зацікавила ця дієта, перед її застосуванням обов’язково порадьтеся з лікарем!

Кому протипоказана м’ясна дієта

М’ясну дієту не може практикувати при:

хронічних захворюваннях внутрішніх органів;

порушеннях функцій печінки та нирок;

порушення обміну речовин.

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