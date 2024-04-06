Усього після двох неспокійних ночей людина почувається на 4 роки старшою – дослідження

Усього після двох неспокійних ночей людина почувається на 5 роки старшою. Кожна додаткова доба недосипання додають ще 3 місяці. Причому з віком це відчувається сильніше. Ті ж, хто спить добре хоча б місяць, почуваються молодше на 5 років.

Такі результати дослідження. Про них пише nypost.com, передає НСН.

Лише 2 ночі неспокійного сну можуть змусити вас відчути себе на шокуючу кількість років старше, кажуть експерти.

Дослідження, що складається з двох частин, опубліковане нещодавно в Proceedings of Royal Society B, показало, що поганий сон може негативно вплинути на самопочуття людей і зробити їх за відчуттями більш ніж на чотири роки старшими. Тоді як повноцінний відпочинок має протилежний ефект, змушуючи людей почуватися омолодженими та бадьорими.

Нестача сну пов’язана з негативними наслідками для здоров’я, такими як погане психічне здоров’я, діабет 2 типу та серцеві захворювання.

Вік — це більше, ніж просто сприйняття», — сказала New Scientist автор дослідження Леоні Балтер з Каролінського інституту у Швеції . Ми знаємо, що ті, хто почуваються молодшими за свій реальний вік, живуть здоровіше та довше».

У першій частині дослідження дослідники опитали 429 людей віком від 18 до 70 років, запитуючи, на скільки років вони почуваються і скільки днів з останніх 30, на їхню думку, вони погано сплять.

«Взаємозв’язок між суб’єктивним віком і календарним віком показав очікувану закономірність: у міру того, як календарний вік людей збільшувався, вони почувалися дедалі молодшими за свій фактичний вік», – пишуть автори дослідження

Ті, хто повідомили, що спали достатньо щоночі попереднього місяця, також сказали, що почуваються приблизно на п’ять років молодшими за свій фактичний вік, тоді як кожен додатковий день поганого сну шокуюче відбирав майже три місяці суб’єктивного віку волонтерів.

У другій частині дослідження сну 186 учасників віком від 18 до 46 років запитали, скільки на скільки років вони почуваються після двох днів із дев’ятигодинним нічним сном у порівнянні з двома днями лише з чотирьохгодинним сном вночі.

Обмеживши сон лише на два дні, «безсонні добровольці» повідомили, що почуваються в середньому більш ніж на чотири роки старшими за свій календарний вік, у той час як вони почуваються майже на три місяці молодшими після гарного сну.

«Має великий вплив на те, на скільки років ви почуваєтеся, і це стосується не лише тривалого режиму сну, — сказала Балтер The Guardian. – Навіть якщо ви спите менше протягом усього двох ночей, це справді впливає на ваше самопочуття»

Команда дослідників також виявила, що «нічні сови» часто відчували себе старшими за свій вік, незважаючи на те, що вони достатньо відпочивали. Але на ранніх пташок сильніше впливав брак сну.

«Важливо усвідомлювати, наскільки податливим є суб’єктивний вік, – додала Балтер. – Якщо ми зможемо зробити так, щоб люди почувалися молодшими, вони могли б мати відповідні переваги, наприклад, бути більш готовими до нового досвіду та бути соціально та фізично активними».

Скільки треба спати, щоб бути здоровим

Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла про те, як кількість годин сну впливає на людське здоров’я.

На думку експертки, вкрай багато факторів нашого життя залежить від того, скільки часу ми приділяємо сну.

Наприклад, проблеми з нашим організмом можуть бути викликані недостатньою кількістю сну чи його надлишком. Зокрема, ось, що відбувається з тілом, коли ви спите зазначену кількість:

0-2 години – відсутність сну може стати причиною мікросну, провалів в пам’яті, стрімкого зниження уваги, концентрації

3-4 години – додається цукровий обмін, внаслідок чого стрімко підвищується рівень цукру в крові, швидко набуваємо інсулінорезистентність. Жирові клітини на 30% чутливіші, вага збільшується

менше 5 годин – недостатня кількість, бо вербальні навички та гострота розуму значно нижчі вашої бази. Якщо втому та їжу виправити, то все одно довгостроково 5 годин для сну – це вищі ризики передчасної смерті (15%)

5-6 годин – за одиницю енергії тіло починає брати м’язи, не жир, стрімко посилюється відчуття голоду, що призводить до переїдання. З часом імунна відповідь менш адекватна, легше захворіти

6-7 год – мінімальний вхід для відновлення когнітивних функцій, нормальної пам’яті

7-8 год – тільки такий формат забезпечує стабільний рівень цукру в крові та чутливість до інсуліну, що знадобиться тим, хто хоче схуднути

8-9 год – оптимальна кількість для фізичного відновлення

10 год – прискорене відновлення після тяжких фізичних та стресових навантажень, під час хвороб, інколи це нормальний формат

11-12 год – гіперсомнія, підвищена стомлюваність, сонливість, депресивні симптоми (якщо немає приймання ліків і щитоподібна залоза здорова), ризики діабету та хвороб серця

13+ год – підвищений ризик захворювань та смерті

Голобородько додала, що треба намагатися спати близько 7-9 годин, якщо людина прагне зберегти свій організм здоровим.

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