Якщо в дитинстві вас лаяли за те, що ви читаєте в темряві, або якщо ви використовуєте окуляри, котрі блокують синє світло під час роботи за комп’ютером, для покращення зору, – найімовірніше у вас не надто правильні уявлення про здоров’я очей. Передає НСН.

Експерти назвали шкідливі та корисні звички для здоров’я зору

Натомість чимало захворювань очей можна вилікувати або запобігти їм, переконані на кафедрі офтальмології та візуальних наук Мічиганського університету, пише NYTimes.

Читання книжки чи гаджета зблизька шкідливо для очей – правда

Наші очі не призначені для тривалого фокусування на об’єктах, розташованих поблизу нашого обличчя, запевняють фахівці. Коли ми це робимо, особливо в дитинстві, це стимулює подовження очного яблука, що з часом може спричинити короткозорість.

Щоб зменшити навантаження на очі фахівці рекомендують дотримуватися правила 20-20-20: кожні 20 хвилин уважного читання дивіться щонайменше на 20 секунд на предмет, що знаходиться на відстані принаймні 20 метрів від вас.

Читання в темряві може погіршити зір – неправда

Однак, якщо освітлення настільки тьмяне, що вам потрібно тримати книгу або планшет близько до обличчя, це може збільшити ризики, згадані вище, і спричинити втому очей. Це в свою чергу може спричинити біль навколо очей і скронь, головний біль і труднощі з концентрацією. Але це зазвичай тимчасові симптоми, заспокоюють фахівці.

Більше часу на вулиці покращує зір – правда

Деякі дослідження (здебільшого зосереджені на дітях) показують, що час на свіжому повітрі може зменшити ризик розвитку короткозорості. Експерти не зовсім розуміють, чому це так, але деякі дослідження показують, що яскраве сонячне світло може спонукати сітківку виробляти дофамін, який перешкоджає подовженню очного яблука.

Надлишок ультрафіолету може завдати шкоди зору – правда

Занадто сильний вплив ультрафіолетових променів A і B на сонці може спричинити незворотне пошкодження сітківки. Це також може збільшити ризик розвитку катаракти. Й це доведений факт – дивитися на Сонце не варто! Носіння сонцезахисних окулярів або контактних окулярів, що блокують УФ-промені, забезпечує захист. Занадто сильний вплив ультрафіолетового світла також може збільшити ризик розвитку раку очей, хоча цей ризик і низький.

Перерва в носінні окулярів запобігає погіршенню зору – неправда

Якщо вам потрібні окуляри, ви повинні їх носити!

Окуляри від блакитного світла захищають очі від хвороб – неправда

Деякі дослідження показали, що вплив синього світла може пошкодити сітківку ока та з часом потенційно викликати проблеми із зором. Тому часто можна побачити, що люди, які подовгу перебувають за екранами комп’ютерів, носять спеціальні окуляри, які блокують попадання на сітківку ока синього світла від екрану гаджета. Це знижує втомлюваність очей, але не здатне захистити від зниження зору. Адже немає доказів того, що носіння окулярів, що блокують синє світло, покращує здоров’я очей.

Є ще один фактор підвищеної втомлюваності очей під час сидіння за екраном. Коли ми дивимося на екран, то не моргаємо так часто, як повинні. Виникає сухість, яка й спричиняє втому очей і тимчасову розмитість зору.

Куріння шкідливо для здоров’я очей – правда

Токсичні хімічні речовини в сигаретах потрапляють у кров і пошкоджують чутливі тканини очей, включаючи сітківку, кришталик і жовту пляму.

Морква корисна для очей – правда

Деякі дані свідчать про те, що поживні речовини в моркві корисні для здоров’я очей. Одне велике клінічне випробування, наприклад, виявило, що добавки, знайдені в моркві, включаючи антиоксиданти, такі як бета-каротин і вітаміни С і Е, можуть уповільнити прогресування вікової дегенерації жовтої плями.

Дотримання дієти, багатої на антиоксиданти, не обов’язково попередить виникнення захворювання очей, але це може бути корисним, особливо для людей з ранньою дегенерацією жовтої плями.

Погіршення зору є неминучою частиною старіння – неправда

Більшість причин погіршення зору в дорослому віці, включаючи вікову дегенерацію жовтої плями, катаракту та глаукому, можна запобігти або вилікувати, якщо їх виявити рано. Якщо ваш зір починає слабшати, не сприймайте це як “просто старіння”, радять фахівці. За їхніми словами, негайне та регулярне відвідування офтальмолога дасть вам найкращі шанси запобігти цим захворюванням.

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