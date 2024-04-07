Міфи про їжу заважають людині правильно організувати своє харчування і підтримувати здоров’я. Лікар розповіла, яким міфам про харчування не треба вірити

Про те, які є найбільших 5 міфів про їжу, розповідає НСН із посиланням на публікацію гастроентеролога Євгенії Белінської в Instagram.

Міф № 1

Не можна їсти фрукти ввечері, якщо хочеш схуднути

⁣”Фрукти можна їсти в будь-який час доби, але не у вигляді перекусу, а в якості десерту чи разом з основним прийомом їжі, щоб не провокувати різкий стрибок інсуліну. Для того, щоб схуднути, потрібно мати дефіцит калорій, а не таймер для вживання певних продуктів. Але дійсно, останній прийом їжі має бути за 3 години до сну⁣”, – каже лікар.

Міф № 2

Не можна їжу запивати водою

⁣”З огляду на анатомію шлунку та патофізіологічні механізми, вода не змішується з шлунковим вмістом, а по складках ⁣”стікає⁣” у 12-типалу кишку. Для склянки води цей час орієнтовно складає 5-15 хв. До того ж, овочі та фрукти мають у своєму складі воду і перші страви також⁣”, – пояснює Белінська

Лікар додає, що воду можна пити тоді, коли виникає відчуття спраги. Вода допомагає зволоженню харчової грудки та її переміщенню по стравоходу.

Найбільші міфи про їжу, які заважають людині бути здоровою

Міф № 3

Вуглеводи – ворог номер один

⁣”Складні вуглеводи, які містяться у цілозернових продуктах, овочах і фруктах, є важливим джерелом енергії та поживних речовин⁣”, – каже гастроентеролог.

Міф № 4

Збалансоване корисне харчування коштує дорого

⁣”Ніхто не змушує вживати щодня червону рибу, авокадо та томати чері. Оселедець, скумбрія – також є чудовим джерелом Омега 3-жирних кислот. Буряк, морква, капуста, бобові, злаки не обтяжать ваш гаманець⁣”, – наголошує ⁣Белінська.

Міф № 5

Голодування сприяє очищенню організму та схудненню

⁣”Довгострокове голодування може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям, включаючи втрату м’язової маси, гіповітамінози, психічні розлади. Бути з трьома волосинами на голові та істеричною поведінкою, зате худою – як на мене, не еталон краси та здоровʼя⁣”, – говорить лікар.

Також Євгенія Белінська додає, що за виведення продуктів обміну речовин відповідають печінка, нирки, лімфатична система, шкіра, кишківник і легені.

Ще новини України: Календар харчування на Великий піст 2024: кому можна його не дотримуватися