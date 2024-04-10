Деякі ігри та розваги небезпечні для дітей і можуть серйозно нашкодити організму. Тому батькам варто знати про можливі ризики

Про це повідомляє Нuffpost. Інформує НСН.

Самокати

Електричні самокати досить популярні серед молоді. Але, чим швидше людина рухається, тим більша ймовірність отримати травму в разі аварії.

Щоб звести усі ризики до мінімуму, потрібно мати відповідне захисне спорядження.

Під час катання на звичайному самокаті йде нерівномірне навантаження на ноги. Це може негативно позначитися на формуванні суглобів дитини.

Гойдалки

Лікар швидкої допомоги Крістофер Келлі розповів, що зазвичай на гойдалках травмується багато дітей.

Діти будь-якого віку, коли гойдаються, схильність до падінь. В результаті можна завдати шкоди організму.

Які ігри та розваги небезпечні для дітей – батькам варто знати

Розваги у воді

Однією з найбільших літніх небезпек для дітей є будь-яка водойма. Особливо це актуально влітку під час відпочинку біля води.

Лікарі наголошують, що дітей ніколи не можна залишати одних біля води. Це може призвести до небезпечних наслідків.

У першу чергу дітям слід пояснити, що:

купатися у водоймах закритого типу, де немає облаштованих пляжів і рятувальників, заборонено;

наближатися близько до води і заходити в неї можна тільки під наглядом дорослих;

у тих місцях, де поблизу знаходиться вивіска про заборону купання, купатися не варто, оскільки це може призвести до сумних наслідків;

запливати за буйки, навіть якщо дорослі знаходяться поблизу, не потрібно;

слід бути акуратним у воді і не плавати на глибині, понад росту дитини;

у малознайомих місцях пірнати також заборонено, тому, що це може призвести до травмування;

Батути

Такий вид розваг теж доволі небезпечний.

Підстрибування дуже високо в повітря, на дуже високих швидкостях і часто під незручними кутами може призвести до травм опорно-рухового апарату.

Якщо на батуті знаходиться кілька людей, то зіткнення між ними може призвести до травм.

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