В Україні графіки відключення світла. Але іноді відключення електрики відбувається аварійно, що спричиняє перепади напруги і може призвести до поломки побутової техніки. Як захистити холодильник від поломки.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на today.ua.

У періоди відсутності електроенергії можна не хвилюватись про те, чи збережеться їжа в холодильнику. Сучасна побутова техніка влаштована так, що може зберігати холод по кілька годин, якщо не відкривати дверцята без особливої ​​потреби або покласти на одну з полиць пляшку з льодом.

Як захистити холодильник від поломки під час відключень світла – поради

А ось сам агрегат може і не витримати постійних відключень електроенергії. Причиною цього найчастіше стають різкі стрибки напруги в мережі. Річ у тому, що коли включають світло, люди активно починають користуватися електричними приладами. Це і призводить до стрибків.

Тому, щоб захистити холодильник від можливих поломок, краще вимикати його з розетки відразу після відключення електроенергії. Потім, коли включать світло, не варто одразу підключати холодильник до мережі. Краще почекати 5-10 хвилин. Це дасть змогу вберегти агрегат від стрибків напруги.

Також можна купити спеціальне реле струму. Такий пристрій врятує холодильник від перепадів напруги та коштує в середньому від 800 до 1500 гривень. Знайти його можна у магазинах побутової техніки.

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