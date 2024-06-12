Як зберегти продукти без світла в холодильнику і без влітку

Зберегти продукти без світла – задача номер один для українців під час літніх відключень електроенергії. Корисні поради, як зберегти продукти свіжими в холодильнику і без нього якомога довше, надали в Держпродспоживслужбі .

Інформують Новини України – НСН.

Літні відключення світла набагато ускладнюють дотримання правил зберігання та споживання продуктів харчування, на відмінну від зимових відключень, коли їжу можна було винести хоча б на холодний балкон або вивісити за вікно. Умови та термін зберігання продуктів влітку – неабияк важливі. Так як, високі температури прискорюють розмноження мікроорганізмів, продукти швидко псуються і стають небезпечними для споживання. Це загрожує зростанням випадків інфекційних кишкових захворювань, – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби

Щоб уникнути подібної ситуації, фахівці зібрали для населення поради, які допоможуть домашнім запасам пережити перебої з електрикою.

Як зберегти продукти без світла в холодильнику

Рекомендована температура в холодильнику

Насамперед рекомендується подбати про безпечну температуру в холодильнику та морозильній камері. Вона становить не вище +4 градусів в основному відсіку холодильника і не більше -4 у морозильному.

Як довше зберегти продукти в холодильнику без світла

Порада №1. Необхідно заздалегідь заморозити пляшки та контейнери з водою, за можливості придбати сухий або блоковий лід та зберігати все це в морозильній камері для подальшого використання в холодильнику. Якщо світла немає понад 4 години, розкласти раніше підготовлені ємності з льодом на нижню полицю холодильника та верхню полицю морозильної камери. Так можна продовжити час перебування продуктів у вимкненому холодильнику більш ніж на 4 години. Завдяки використанню сухого льоду тривалість зберігання може збільшитись до 2 діб.

Порада №2. Також має значення спосіб заповнення об’єму холодильника. Його треба заповнювати максимально, не закриваючи вентиляційні отвори й не ставлячи каструлі, банки впритул одна до одної в основному відсіку, щоб повітря було мало, але при цьому воно вільно циркулювало. Якщо простір щільно заповнений, збільшується ризик утворення теплих “кишень”, чому будуть дуже раді бактерії.

Порада №3. У випадку, якщо світла немає, необхідно якомога менше відкривати дверцята холодильника. Так можна запобігти потраплянню теплого повітря до нього. Середньостатистичний холодильник зберігає холод за відключення електроенергії годин на 4, мінусова температура зберігається 48 годин у повній морозилці, 24 години — у напівпорожній.

Як зрозуміти, що продукти ще безпечно їсти

При відновлені живлення, перевірте температуру в холодильнику або температуру продуктів. Це можна зробити за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці. Безпечно повторно заморозити або приготувати можна ті заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°C та нижче.

Дуже важливо перед вживанням оцінити кожен продукт за зовнішніми ознаками: запах, колір тощо. Не рекомендується куштувати їжу на смак, щоб перевірити її безпечність. Якщо є будь-які сумніви щодо безпечності їжі, краще її не споживати. Потрібно викидати будь-яку їжу з незвичайним запахом, кольором чи текстурою.

Які є альтернативи холодильника?

Сумки-холодильники

Існує багато різних конструкцій термосумок, але принцип однаковий. Конструкція і матеріали сумки мінімізують теплообмін. Гарячі речі важко охолоджуються, а холодні – нагріваються, тому вони ідеальні для тимчасового зберігання.

Термос для їжі

Багато хто звик, що в термос складають гаряче, щоб не охололо. Але ці прості пристрої добре справляються зі збереженням температури. Попередньо, його можна охолодити та скласти в нього необхідні продукти.

Охолодження в термопоті

Хоча термопот зазвичай використовують, щоб мати під рукою окріп, не варто забувати про його принцип роботи. Як і термос, він підтримує температуру у собі. Отже, холодне в ньому залишиться таким довше. У термопот можна налити холодну воду та помістити продукти в середину. Таким чином вони довше будуть зберігати свою температуру.

Льох або підвал

Найчастіше прохолодні льохи або підвали є у приватних будинках. Вони ідеально підходять для зберігання овочів, фруктів, консервів та ін.

Спеціальна обробка продуктів

Якщо перебої з електрикою надто часті та тривалі, а можливості перекладати продукти з одного місця в інше немає, варто їх приготувати.

Взагалі, в такий час, коли діють аварійні чи планові відключення світла, рекомендується переглянути меню і раціон на користь швидкого, легкого і того, що не швидко псується. У цьому сенсі літо на нашому боці, оскільки основою харчування можуть стати овочі та фрукти, які можуть обійтися і без холодильника. Бажано готувати страви в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час. Самі страви потрібно робити якомога простішими, з мінімальною кількістю інгредієнтів. Найкраще зберігаються добре виварені або протушковані продукти.

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