В літній сезон буває спекотно не лише вдень, а й увечері, коли час лягати спати. Як швидко заснути влітку в задушливій кімнаті.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на today.ua.

Щоб швидко заснути влітку важливо, щоб в кімнаті було досить прохолодною. Для досягнення такого результату, варто щільно закривати вікна вдень, а ввечері відкривати їх, щоб пустити трохи свіжого повітря.

Впродовж дня також важливо пити багато води. Ця звичка допоможе уникнути зневоднення та підтримати нормальну температуру організму. Але при цьому слід дізнатися про власну норму, щоб не створювати додаткове навантаження для нирок.

Як не дивно, але гарячий душ у спекотний літній вечір допоможе розслабитися та охолонути. Справа в тому, що після водних процедур тіло залишиться гарячим, і людині здаватиметься, що в кімнаті набагато прохолодніше. І в результаті можна швидше заснути.

Як швидко заснути влітку під час спеки – корисні поради

Звісно, важливу роль для якісного сну влітку грає харчування. Якщо з’їсти на вечерю велику порцію смаженої картоплі або від багато м’яса, то швидко заснути точно не вийде. Краще все ж таки приготувати на вечерю легку страву або обмежитися салатом. Це і для фігури корисно, і організму буде легше переварити таку їжу.

Користувачі мережі дають ще одну корисну пораду для спекотних вечорів влітку. Вони пропонують за півгодини до того, як лягти в ліжко, скласти наволочку або простирадло в пакет і покласти в морозилку. Через кілька хвилин дістати та постелити назад на ліжко. У такому прохолодному ліжку людина швидше розслабиться і засне.

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