Як розпізнати людину, над якою знущаються вдома – поширені ознаки

Як розпізнати людину, над якою знущаються вдома, розповіли у МВС України, передає НСН. Ознаки залежать від виду насильства, а таких видів існує чотири.

Домашнє насильство може довго маскуватися, ховатися та підлаштовуватися під обставини. Та якщо людина зіштовхується з кривдою, у її поведінці майже завжди можна помітити червоні прапорці.

Як розпізнати людину, над якою знущаються вдома

Фізичне насильство

Постраждалі можуть з’являтися з синцями чи ранами, мати запалені очі, носити закритий одяг, здригатися у відповідь на рухи

Економічне насильство

Постраждалі змушені випрошувати гроші, звітувати чеками за всі покупки, питати дозволу на свої дії

Психологічне насильство

Постраждалі повинні постійно бути на зв’язку з партнером/-кою або родичами, звітувати за кожен свій крок. Постійно перевіряють телефон, бояться самостійно приймати навіть найменші рішення. Можуть мати панічні атаки, перепади настрою, бути пригніченими та обмежувати соціальні контакти

Сексуальне насильство

Постраждалі можуть мати синці на тілі, впадати в депресивні та апатичні стани, не сприймати власне тіло та сексуальність, або ж навпаки неочікувано яскраво почати її проявляти. Здригатися у відповідь на рухи або питання.

Куди звертатися по допомогу жертві домашнього насильства чи свідкам

Звернутися по допомогу можна на гарячу лінію 15–47.

Повідомити про ситуацію можна поліції за номером 102 або мобільній бригаді соціально-психологічної допомоги.

Нижче про види домашнього насильства – в інфокартках

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