Як позбутися сивини без фарбування: два копієчних засоби

Позбутися сивини без фарбування можна. І при цьому не доведеться витрачати багато грошей, часу та сил. Копійчані засоби, про які піде мова нижче, забарвлюють сивину не гірше професійних фарб.

Як позбутися сивини без фарбування

Чорний чай

Це один з найбезпечніших засобів, який допоможе позбутися сивини без фарбування. Щоб приготувати тонер для сивини, знадобляться:

чорний чай,

листя розмарину

орегано.

Цей засіб не тільки замаскує сивину, а й зміцнить ваші локони. Треба взяти кілька листків розмарину та орегано, 5 чайних ложок чорного чаю без домішок. Цю суміш залийте окропом і дайте настоятися, поки температура рідини не стане комфортною для застосування. Нанесіть засіб на волосся, замотайте голову харчовою плівкою та рушником і залиште на годину. Потім помийте голову, як завжди. Таку процедуру слід робити раз на тиждень, тоді вам фарбуватися не доведеться взагалі, оскільки ці природні компоненти містять пігменти, які фарбують сиве волосся не гірше за професійні засоби. А ще надають локонам здоровий блиск і зміцнюють їх.

Шавлія

Настій шавлії є одним із найкращих способів позбутися сивини без фарбування. Перед використанням потрібно невелику порцію втерти в шкіру на руці, щоб перевірити, чи немає у вас алергії. Якщо алергічні реакції відсутні, настій можна сміливо застосовувати.

Для приготування засобу, що тонує, потрібно взяти десять листочків шавлії і залити окропом, дати настоятися 5-10 хвилин. Потім чисте волосся необхідно обполоснути настоєм і висушити, як завжди. Щоб сивина більше вас не турбувала, слід повторювати таку процедуру двічі на тиждень. Вже за сім днів буде помітно, як сиві локони змінили свій колір на темний.

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