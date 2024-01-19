Ніколи не стригла волосся: 7-річна киянка встановила рекорд України

7-річна киянка Дарина Комарчук встановила рекорд України. Вона стала найдовшого волосся у своїй віковій категорії. Довжина пасм дівчинки становить понад 100 см.

Про це повідомила Лана Ветров.

«Її волосся не лише довге, а ще й дуже густе. Даринка пишається своїм волоссям і каже, що ніколи в житті не планує його обрізати», йдеться у повідомленні.

Рекорд було зареєстровано у категорії “Найдовше дитяче волосся у віці 7 років”. Дарина Комарчук, що навчається у другому класі, дуже пишається своїм довгим волоссям. Згідно із замірами, його довжина – 103,5 см.

7-річна киянка встановила рекорд України

Тепер, кожен наступний рекорд у цій номінації має перевищувати попередній щонайменше на 10 відсотків. У 2023 році його встановила 5-річна Марією Порожнюк, довжина волосся якої сягало 91,5 см.