Пригожин зробив “політичний камінг-аут”: зібрався балотуватися у президенти України (відео)

Ватажок російської приватної військової компанії “Вагнера”, кухар “Путіна” Євген Пригожин зробив політичний камінг-аут – заявив, що хоче брати участь у виборах президента України.

Про це він розповів у своєму відеозверненні, яке у мережі поширюють росЗМІ, передає НСН.

Лідер найманців стверджує, що різко вирішив конкурувати з нинішнім українським лідером Володимиром Зеленським та екс-президентом України Петром Порошенком.

“Тепер з приводу політичних амбіцій: стій так, щоб тобі мене було добре видно, зараз буде дуже важлива заява”, сказав він.

За його словами, заява “вразить всіх росіян і весь світ”.

“Роблю політичний камінг-аут… у мене тільки що з’явилися політичні амбіції, дивлячись на все навколо, і я ухвалив рішення у 24-му році балотуватися в президенти, в президенти України і буду конкурувати на цій посаді з Порошенком та Зеленським. Якщо виграю вибори, то тоді все буде добре, снаряди будуть непотрібні”, пофантазував Пригожин.

Джерело: УНІАН

Ще новини України та світу:

Встановити додаток