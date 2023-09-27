Поліція перекопала весь город жінці, бо вона забула, де сховала свої «скарби» після 24 лютого

Поліція перекопала весь город жінці, бо вона забула, де сховала свої «скарби» на початку повномасштабної війни. Така цікава історія відбулася у Козівській громаді Тернопільської області. Про неї повідомляють правоохоронці, передає НСН.

Упродовж кількох місяців жінка звинувачувала сусіда у крадіжці грошей та коштовностей. Проте оперативники встановили, що усе майно жінка закопала, а де саме – забула і шукала його в іншому місці.

До працівників поліції звернулася жителька Козівської територіальної громади. Жінка повідомила, що її, ймовірно, обікрав сусід. Вона розповіла, що у перші дні повномасштабного вторгнення зібрала усі зароблені гроші та дорогоцінні прикраси, закрила їх у скляні банки та закопала на території власного домогосподарства, – розповів начальник Бережанського відділу поліції №1 Сергій Гаврилюк

Жінка виїхала, а додому приїхала через півтора року і пішла викопувати скарби. Проте їх на місці не було. Жінка вирішила, що її сховок знайшов сусід, оскільки має металошукач. І саме тому написала заяву у поліцію. Пенсіонер усе заперечував. Слідчі внесли даний факт в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 ККУ.

У ході розслідування оперативники вирішили ще раз перевірити територію, перекопавши її. І це дало результат – поліціянти віднайшли усі сховані банки з грошима та коштовностями.

Як з’ясувалося, жінка, закопуючи заощадження, не запам’ятала точне місце. Слідчі кримінальне провадження закрили.

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