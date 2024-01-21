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Назвала російську агресію «маленькою»: коментаторка Eurosport вибачилася

Журналіст
коментаторка Eurosport

Коментаторка Eurosport вибачилася за те, що назвала російську агресію «маленькою» під час матчу тенісистки Марти Костюк.

Про це пише cайт NV.

Коментаторка пояснила епізод, в якому назвала суперницю Марти Костюк представницею «країни, яка бере участь у маленькій війні». Кенді вибачилась за сказане та наголосила, що вона просто іронізувала.

«Мені дуже шкода, що це так сприйнялося… Я дуже іронізувала», написала Харроп.

Коментаторка Eurosport вибачилася за те, що назвала російську агресію «маленькою»

Цей епізод стався після того, як українка Марта Костюк відмовилась зробити спільне фото з росіянкою Марією Тимофеєвою.

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