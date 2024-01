Назвала російську агресію «маленькою»: коментаторка Eurosport вибачилася

Коментаторка Eurosport вибачилася за те, що назвала російську агресію «маленькою» під час матчу тенісистки Марти Костюк.

Про це пише cайт NV.

Коментаторка пояснила епізод, в якому назвала суперницю Марти Костюк представницею «країни, яка бере участь у маленькій війні». Кенді вибачилась за сказане та наголосила, що вона просто іронізувала.

Hey @eurosport @CandyReidHarrop! Our fans, who watch the AusOpen on your platform, just have a "?".

Did they hear it wrong or was it "a small war" indeed 🤷‍♀️ Maybe it's just a misunderstanding, a joke or whatever… but if it's "small" indeed, it was weird… & quite disgusting pic.twitter.com/8HHz4PB9XU

— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 21, 2024