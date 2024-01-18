Існує легенда, начебто відомий італійський митець та вчений Леонардо да Вінчі сховав у своїй знаменитій картині “Таємна вечеря” дату кінця світу.

Деякі вчені стверджують, що код да Вінчі, який приховує дату кінця світу дійсно існує, хоча він відрізняється від того, який популяризував письменник Ден Браун. Несподівано, але розшифрувати код да Вінчі спромігся тернопільський математик та член ГО “Академія будівництва України” Анатолій Пасько.

Про це повідомляють НСН з посиланням на “Свободу“.

Що відомо про код да Вінчі

Ще кілька років тому співробітниця Каліфорнійського університету, яка спеціалізується на дослідженні історії Ватикану, Сабріна Сфорца Галіція заявила, що вирахувала дату кінця світу, зашифровану на картині Леонардо да Вінчі, — 21 березня 4006 року.

Але жінка відмовилася розповідати, як саме їй вдалося це зробити. Вона лише сказала, що скористалась у своїх розрахунках фрескою “Таємна вечеря”.

Як українець відкрив дату кінця світу

За словами тернопільського інженера, він випадково натрапив на код да Вінчі. Однак Анатолію Пасько вдалося пояснити розрахунки вченої й відповідно розшифрувати дату кінця світу.

Розгадка коду да Вінчі виглядає наступним чином:

За столом 12 апостолів та Ісус Христос, що у підсумку становить число 13.

За їх спинами — 8 простінків, якщо уважно придивитися, то простінки — єдине ціле з тими, що сидять.

13+8 = 21 — це число — день місяця.

Приміщення на фресці, ніби кудись рухається, а за трьома вікнами весна. Три вікна — це місяць березень.

Таким чином ми вже маємо 21 березня. Залишилося визначити рік, коли цей день “Х” настане.

Стеля-дах над двоповерховим приміщенням ґратчаста, а це 36х21 = 756 днів (36 — це кількість щілин).

13 осіб х 24 ноги (ніг Ісуса не видно)х5 пальців = 1560 днів.

13 осіб х 26 рук х 5 пальців = 1690 днів.

756+1560+1690 = 4006-й рік.

Таким чином виходить та сама дата, яку назвала й вчена з Університету Каліфорнії. Дослідниця проаналізувала символи і знаки на полотні “Таємна вечеря”. Сфорца Галіція звернула увагу на певний символізм полотна – 24 літери латинського алфавіту позначають 24 години в добі. Крім цього, є акцент автора на цифрі 3 – три вікна, три групи апостолів і так далі.

Можливо, це і є таємне послання геніального Леонарда да Вінчі нащадкам.

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