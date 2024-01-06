Три найсильніші молитви на Водохреща: як попросити Бога про здоров’я, удачу і виконання бажань

У суботу, 6 січня, за новим церковним календарем християни відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення. У зв’язку із цим віряни мають чимало традиції та народних прикмет. А також існують молитви на Водохреща, які прийнято промовляти саме у цей день. НСН розкаже про них.

Молитва на Водохреща є символом віри в божественну силу та допомогу, а також лік від гріхів та негараздів. Віруючі звертаються до Всевишнього з проханням про помилування, очищення та благословення, переконані в тому, що молитва матиме велику силу на цей особливий день.

Молитва на Водохреща також вважається засобом зміцнення віри, сплочення громади та об’єднання душ у спільному проханні до Господа.

Крім того, Водохреще відоме своїми традиціями, пов’язаними з молитвою. Наприклад, в деяких країнах віруючі вирушають на річку або озеро, де священик виголошує молитву, а потім проводить обряд освячення води. У цей час віруючі звертаються до Бога з проханням і молитвою за очищення та благословення. Також, важливою частиною цього свята є молитва за здоров’я та благополуччя рідних і близьких.

Сила молитви на Водохреща може бути важливою не лише для віруючих, але й для всіх, хто шукає духовну підтримку та сповнення внутрішнього очищення. Цей день нагадує про важливість віри, надії та милосердя, а молитва стає засобом з’єднання людей у спільній молитві за мир, добробут та щастя.

Отже, сила молитви на Водохреща полягає в її спрямованості на внутрішнє очищення, духовне зміцнення та спільне звернення до Всевишнього за помилуванням і благословенням. Цей день є часом для віруючих провести молитву та обдарувати свою віру новими силами, а також нагадує всім про важливість внутрішнього духовного зростання та спільного благочестя.

Три найсильніші молитви на Водохреща

Молитва перед вживанням святої води

Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода на залишення гріхів моїх, на просвіту розуму мого, на зміцнення душевних і тілесних сил моїх, на здоров’я душі і тіла мого, на підкорення пристрастей і недуг моїх за безмежним милосердям Твоїм. Твоя Матері та всіх святих Твоїх. Амінь.

Молитва про успіх і достаток

У ніч підводжуся, воду святу беру. Свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тіло, приступіть, ангели, крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть.

Бога привітаю, Бога за стіл саджу, Пресвятій Богородиці та Іоанну Предтечі молюся: Хрестителю Христовому, чесному Предтечі, крайньому пророку, першому мученику, постників і пустельників наставнику, чистоті вчителю та ближньому другові Христовому!

Тя благаю, і тобі вдаючись не відкинь мене від твого заступу, не залиши мене гріхів, що впали багатьма; віднови душу мою покаянням, як другим хрещенням; очисти мене, гріхи опоганеного, і примуси дослухатися, бо нікчемно входить, у Царство Небесне. Амінь.

Молитва на виконання бажань

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Не прогнівись на моє сердечне прохання і не відмов в нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання і відверни всі демонічні напасті. Нехай все задумане збудеться і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Що відомо про свято Водохреща

У цю дату церква вшановує прийняття Ісусом обряду хрещення. Ісус хрестився в 30-річному віці в річці Йордан, а обряд проводив Іоанн Предтеча. Православні люди вірять, що на Водохрещу щороку на річці Йордан змінюється течія.

Сьогоднішня дата також має назву Богоявлення. Вважається, що під час хрещення Ісуса на землю зійшов Господь у вигляді голуба і проголосив, що Ісус є його сином, тобто явив Бога людям.

На Водохреще прийнято святити воду для пиття і для господарських потреб. Вважається, що водохресна вода володіє чудовими цілющими властивостями, виліковує хвороби і прокляття, довго зберігається. Але якщо свята вода зіпсувалася, то в будинку панує розбрат.

Багато людей на Водохреще занурюються в ополонку, але наші предки так майже не робили. На Водохреща священики святили воду в річках і озерах, і звідти люди набирали для себе воду. Однак у святу воду українці занурювалися рідко.

Народні звичаї і традиції на Водохреща

Якщо на Водохрещу стоять сильні морози, то заморозки триватимуть до кінця січня.

Холодна і ясна погода сьогодні віщують посушливе літо.

Сині хмари — до хорошого врожаю.

Якщо сніг не йде, але на деревах лежить паморозь, то зима буде досить теплою, але затяжний.

Що заборонено робити

До освяченої воді потрібно ставитися з повагою. Не можна тримати її в брудному і тріснутому посуді, витрачати її даремно й лаятися біля неї.

Не можна сваритися, лаятися, сперечатися з рідними.

У цей день не бажано працювати.

Не можна полоскати білизну в річці сьогодні.

День ангела 6 січня

Свої іменини 6 січня відзначають: Роман, Андрій, Лідія, Лаврентій, Марта, Іван та Марія.

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