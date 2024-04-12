«Чё людей-то не спасают ё ма ё?»: на Росії потоп дістався Західного Сибіру, затопило ще три області (відео)

На Росії потоп дістався Західного Сибіру, затопило ще три області. Пливуть будинки, тоне худоба. Мешканці обурені тим, що їх ніхто не рятує. Відповідні відео поширюються у мережі. Тим часом священники проводять хресні ходи на літаках. А в Оренбурзі під час спроби укріпити дамбу провалився асфальт – в ямі потонув «КАМАЗ».

Зокрема, про повінь у Сибіру пише російське незалежне ЗМІ ASTRA.

Паводок дістався Західного Сибіру, ​​підтопивши ще три області, – повідомляють журналісти

Зазначається, що сильно піднявся рівень води в річці Том, на якій розташовані Томськ та Кемерово. В результаті, за даними МНС, у Томській області було підтоплено понад 100 будинків, три населені пункти відрізані від міста. У Кемеровській області з берегів вийшла річка Мрассу, затоплено селище Усть-Кабирза. На відео мешканці розповідають, що вода змила худобу, споруди та господарський інвентар.

Все тоне – худоба і будинки

“У нас капец і ужас”!

«Чё людей-то не спасают ё ма ё?»

У Новосибірській області підтоплено 200 ділянок.

А в Оренбурзі під час спроби укріпити дамбу провалився асфальт – в ямі потонув «КАМАЗ»

Тим часом, у Курганській області священики провели Хресну ходу літаком, щоб захистити регіон від паводку 🙂 Про це повідомляє Курганська єпархія.

Раніше ми писали: Потоп у Росії: прорвало ще одну греблю, міста йдуть під воду одне за одним (відео)