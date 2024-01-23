Продюсер популярних українських гуртів отримав російське громадянство і хизується цим. Про це НСН повідомляє з посиланням на Украина Сейчас.

Йдеться про Юрія Бардаша, який був продюсером українських музичних проектів: Quest Pistols, Quest Pistols Show, Гриби, Нерви та інших

До свого посту у Фейсбуці Бардаш прикріпив знімок, на якому він зображений з паспортом Росії в руках на тлі російського прапора та фотографії російського диктатора.

Про Бардаша відомо, що після початку повномасштабного вторгнення він підтримав Росію.

Юрій Бардаш народився і виріс в Алчевську, який з 2014 року окупований Росії.

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