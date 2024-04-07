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За кого вийшла заміж Даша Астаф’єва – блогер

Журналіст
За кого вийшла заміж Даша Астаф'єва - блогер

За кого вийшла заміж  модель Даша Астаф’єва, розповів блогер Богдан Беспалов. Її чоловік – заможній підприємець.

Про це пише сайт «Уніан».

При цьому, сама Астаф’єва ретельно приховує своє особисте життя. В тому числі і свого чоловіка.

Але нещодавно стало відомо, що вона таємно вийшла заміж. Її чоловік – український підприємець – співзасновник компанії-розробника програмного забезпечення в Харкові “Lazy Ants” Григорій Черкаський.

За кого вийшла заміж Даша Астаф’єва

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Підписники блогера Богдана Беспалова знайшли про нього інформацію, а також світлини.  Відомо, що батько чоловіка відомої моделі – голова Державної служби фінансового моніторингу України.

«Як вам амурний вибір Астафʼєвої?», прокоментував Беспалов вибір Астаф’євої.

 

 

Сама ж Даша Астаф’єва ніяк не коментує своє особисте життя. Тому невідомо, чи справді Григорій Черкаський є її чоловіком.

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