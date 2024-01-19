19 січня оголосили ведучих фіналу нацвідбору на «Євробачення-2024». Він відбудеться 3 лютого.

Про це йдеться на сайті «Суспільне».

Цього року, вести Нацвідбір будуть: фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні — Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Незмінний ведучий нацвідборів «Євробачення» в Україні Тімур Мірошниченко розповів, що конкурс для нього — це не просто чергова подія, а величезна частина життя.

«Знаєте, цьогоріч я закриваю вже майже друге десятиліття роботи на «Євробаченні», тому якщо для когось найважливіші дні у році — це день народження, Новий рік чи Великдень, то для мене це дні, коли відбуваються національні відбори та міжнародні фінали дорослого та дитячого «Євробачення». Тож само собою, бути ведучим нацвідбору для мене надзвичайно важливо і завжди, як перший раз, хвилююче», сказав він

Оголосили ведучих фіналу нацвідбору на «Євробачення-2024»

До участі в шоу повертається членкиня журі національного відбору на «Євробачення-2023» — Юлія Саніна, яка тогоріч була однією з ведучих конкурсу в Ліверпулі.

«Для мене «Євробачення» — це музична подія міжнародного масштабу і передусім мить єднання країн заради підтримки одне одного, це свято музики» , сказала Юлія

А ось вперше ведучим нацвідбору буде стендап-комік Василь Байдак.