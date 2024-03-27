«Це щасливе число»: cтав відомий номер виступу України на «Євробаченні-2024»

Став відомий номер виступу України на «Євробаченні-2024». Цій новині редставниці нашої країни зраділи.

Про це йдеться на сайті «Уніан».

Вже у травні у Швеції відбудеться 68-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2024». Нещодавно організатори події провели традиційне жеребкування, під час якого був визначений порядок виступів всіх конкурсантів.

Так, представниці від України Аlyona Аlyona & Jerry Heil співатимуть свою композицію під назвою «Teresa & Maria» у першому півфіналі, 7 травня, під номером п’ять.

Став відомий номер виступу України на «Євробаченні-2024»

На цю новину вже встигли відреагувати артистки у себе в Instagram.

«Для мене 5 – це щасливе число. Я люблю цифру 5. Дай Бог, щоб все було супер-пупер і класно! Ми в це щиро віримо», написала реперка Аlyona Аlyona.

Співачка Jerry Heil теж прокоментувала результати жеребкування та закликала всіх голосувати за них.

«Тепер ви знаєте! 7 травня голосуйте за номер 5 в першому півфіналі «Євробачення-2024», додала артистка

Нагадаємо, «Євробачення-2024» буде тривати 7 та 9 травня – півфінали та 11 травня відбудеться фінал.

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