У Дії обрали членів журі Нацвідбору Євробачення-2024. Результати голосування оголосили в офіційному телеграм-каналі додатка

Під час голосування, найбільше голосів українців отримали:

Народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA Андрій Данилко,

співачка й авторка пісень, переможниця Євробачення-2016 Джамала,

лідер рок-гурту “БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ” Сергій Танчинець.

У Дії обрали членів журі Нацвідбору Євробачення-2024

Відзначимо, що проголосувати можна було лише за одного кандидата. В опитуванні взяли участь понад 720,8 тис. українців. Рейтинг формували за першою трійкою претендентів на суддівське крісло.