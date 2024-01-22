У Дії обрали членів журі Нацвідбору Євробачення-2024. Результати голосування оголосили в офіційному телеграм-каналі додатка
Під час голосування, найбільше голосів українців отримали:
- Народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA Андрій Данилко,
- співачка й авторка пісень, переможниця Євробачення-2016 Джамала,
- лідер рок-гурту “БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ” Сергій Танчинець.
У Дії обрали членів журі Нацвідбору Євробачення-2024
Відзначимо, що проголосувати можна було лише за одного кандидата. В опитуванні взяли участь понад 720,8 тис. українців. Рейтинг формували за першою трійкою претендентів на суддівське крісло.
«Якщо переможці підпишуть угоду із Суспільним — стануть офіційними членами журі на Нацвідборі головного пісенного конкурсу. Саме вони разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеці», додали у повідомленні
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