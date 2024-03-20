Зірку «Слово пацана» Микиту Кологривого затримали після секс-домагань. Актор схиляв офіціантку до інтиму, а потім влаштував дебош.

Про це пише сайт «Уніан».

Російський актор Микита Кологривий, який зіграв у скандальному серіалі «Слово пацана», потрапив за ґратим. Він влаштував п’яний дебош в одному з ресторанів Новосибірська.

Микита Кологривий добряче випив алкоголю. Потім почав чіплятися до офіціантки. Дівчина відмовила Кологривому в інтимі, після чого він вкусив її за ногу і почав заламувати руки.

Зірку «Слово пацана» затримали після секс-домагань

Після того, як до дівчини на допомогу прийшли інші відвідувачі ресторану, Кологривий влаштував завзятий дебош. Наступного дня ні від Микити, ні від його директора не прозвучало жодних вибачень й коментарів.

20 березня співробітники поліції навідалися у готель, де зупинився актор. Вони доставили його у відділ для допиту. Микиту можуть заарештувати на 15 діб за статтею про хуліганство.

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