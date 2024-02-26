Серіал «Слово пацана» був знятий спеціально під вибори Путіна, – ЗМІ

Серіал «Слово пацана» був знятий спеціально під вибори Путіна. Внутрішній документ адміністрації президента росії потрапив до журналістів.

Про це пише сайт «Медуза», передає НСН.

Виявилося, що у вищезгаданому докумені йшлося про фільми та серіали «Слово пацана», «Холоп 2» й не тільки, які були випущені спеціально до виборів Путіна.

«Медуза» пише, що наприкінці 2023 року їхні колеги з естонського видання “Delfi Estonia” отримали доступ до витоку внутрішніх документів адміністрації президента Росії. Цей архів вивчав великий колектив авторів з різних країн.

«Навесні 2023-го в адміністрації президента Росії відбулася нарада, присвячена майбутнім виборам. У будівлі АП на Старій площі зібралися співробітники адміністрації, федеральні чиновники та політтехнологи. Вони продемонстрували багатосторінкову презентацію, яка мала назву “Творчий контент до виборів”. Її показував голова управління громадських проектів адміністрації президента Сергій Новіков», пише видання.

Під вибори 2024 року було підготовлено кілька десятків «творчих проектів», які повинні просувати блогери та ЗМІ. Там були зазначені як «проекти про СВО» (так в країні-агресорці називають війну Росії проти України – авт.), так і фільми. Ось деякі з них:

Серіал «Слово пацана»

Комедія «Холоп 2»

Фільм-казка «За щучим велінням»

Мюзикл «Бременські музиканти».

Серіал «Слово пацана» був знятий спеціально під вибори Путіна

Так звані «творчі проекти» мали б забезпечити «захист національних інтересів РФ».

“На думку Кремля, “Слово пацана” розповідає про “якісні зміни життя в Росії як стійкий тренд” (тобто, мабуть, про те, що у 2020-х росіяни живуть краще, ніж радянські люди у 1980-х)», йдеться у статті.

На цей проект Президентський фонд культурної спадщини ініціатив витратив майже 20 мільйонів рублів (це приблизно 8 мільйонів гривень).

Нагадаємо, російський серіал «Слово пацана» розповідає про угрупування злочинців, яке викрадало майно, било та калічило людей. Згодом він став популярним і в Україні.