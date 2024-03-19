Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Cуспільство

Регіна Тодоренко отримала російське громадянство

Журналіст
Регіна Тодоренко отримала російське громадянство

Українська ведуча Регіна Тодоренко отримала російське громадянство. Вона є уродженкою Одеси, але  мовчить про війну росії в Україні.

Про це йдеться на сайті ICTV.

Регіна Тодоренко вже давно зробила свій вибір на користь Росії. Проте вона лише підтвердила його офіційно. Зрадниця стала громадянкою Росії.

Регіна Тодоренко отримала російське громадянство

regina todorenko 620x349

Поки рідна Одеса Регіни Тодоренко щодня піддається обстрілу з боку РФ, вона удає, що нічого не відбувається. До речі, найімовірніше, її рідні продовжують залишатися в українському місті.

В  Україні ведучу ніхто не чекає, очевидно, вона це розуміє. Ще  в жовтні 2022 року наша країна ввела проти неї та інших зрадників санкції.

 

Читайте також: Ведуча поставила на місце Олега Скрипку, який переконував, що артисти далекі від війни (відео)

 

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×