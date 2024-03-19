Українська ведуча Регіна Тодоренко отримала російське громадянство. Вона є уродженкою Одеси, але мовчить про війну росії в Україні.

Про це йдеться на сайті ICTV.

Регіна Тодоренко вже давно зробила свій вибір на користь Росії. Проте вона лише підтвердила його офіційно. Зрадниця стала громадянкою Росії.

Регіна Тодоренко отримала російське громадянство

Поки рідна Одеса Регіни Тодоренко щодня піддається обстрілу з боку РФ, вона удає, що нічого не відбувається. До речі, найімовірніше, її рідні продовжують залишатися в українському місті.

В Україні ведучу ніхто не чекає, очевидно, вона це розуміє. Ще в жовтні 2022 року наша країна ввела проти неї та інших зрадників санкції.

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