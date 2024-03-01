Ведуча поставила на місце Олега Скрипку, який переконував, що артисти далекі від війни (відео)

Українська ведуча Ольга Нємцева поставила на місце Олега Скрипку, який переконував, що артисти далекі від війни. Про це пише cайт «Обозреватель».

У ході інтерв’ю cпівак намагався виправдатися за свою думку, що «війна не тотальна», а тих, хто не хоче воювати, можна відпускати з країни за донат.

І ефірі «Телемарафону» Ольга Нємцева запитала у Олега Скрипка чи вважає він, що чоловіків можна було б відпускати за кордон в обмін на донат, після чого співак помітно напружився.

У свою чергу Скрипка натякнув, що ведуча намагається його підставити та маніпулювати, на що глядачам ввімкнули пряму мову зірки під час інтервʼю каналу «Пряма червона».

«У нас війна тяжка, але не така тотальна, що нам 100% чоловіків треба. Якщо чувак хоче здриснути, і він не мотивований, то який з нього вояка буде?.. Потрібно зробити систему, щоб він не військкомату чи прикордоннику бабки платив, а нехай зробить донат і може виїжджати. Політика заборони ніколи не працювала», сказав Олег Скрипка.

Ведуча поставила на місце Олега Скрипку, який переконував, що артисти далекі від війни

Він наголосив, що нікому не вказує, нічого не пропонує і не є спеціалістом, але “якби хто спитав” у нього, то він має саме таку думку.

«Я зараз озвучу свою думку, а потім хтось це використає. Потім я буду винним. Ми ж цього не хочемо чи хочемо? Яка задача в нас? Набрати лайки і мене макнути?», запитав Скрипка.

Також він назвав себе «баяністом», який не має повноважень та досвіду міркувати про такі питання, як мобілізація. На цьому моменті терпець урвався в ведучої, яка до цього мовчки слухала гостя.