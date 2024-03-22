22 березня гурт «Океан Ельзи» презентували англомовну пісню. Вона увійде до майбутнього англомовного альбому музикантів

Про це музиканти повідомили у соціальній мережі «Фейсбук».

Гурт розпочав свою нову музичну історію. Музиканти представили композицію Voices Are Rising (“Голоси здіймаються”), записану англійською мовою. Вона увійде до першого англомовного альбому “Океану Ельзи”, дата релізу якого поки не оголошена.

«Тут мали б бути великі тексти, розповіді і пресрелізи. Але сьогодні ми хочемо, аби ви просто послухали пісню та, найголовніше, пам’ятали, що світло завжди переможе темряву. Наші українські голоси вже здійнялись завдяки тим, хто щохвилини боронить, відновлює, несе своє світло!, – прокоментували премʼєру пісні музиканти.

«Океан Ельзи» презентували англомовну пісню: відео

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Зараз рок-гурт «Океан Ельзи» зараз також працює над створенням українського альбому, який вийде восени – до 30-річчя бенду.

Пісня Voices Are Rising на ютубі має субтитри українською мовою. Зазначимо, що це не перша англомовна композиція музикантів. До дебютного альбому “Там, де нас нема”, випущеного 1998 року, увійшла пісня англійською Long Time Ago.

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