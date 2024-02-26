Чоловіка, який перепливав Атлантичний океан заради благодійності, виявили мертвим у човні. Він встиг подолати понад 1120 км. Про це пише ladbible.com.передає НСН.

Йдеться про британця Майкла Голта, який вирушив в одиночну подорож човном від Гран-Канарії до Барбадосу минулого місяця, щоб зібрати кошти для двох благодійних організацій.

На жаль, сталася трагедія.

Сумне повідомлення на сторінці Майкла у Фейсбуці підтвердило, що 54-річного мандрівника було виявлено мертвим у каюті його човна через декілька днів після того, як він повідомив, що страждає на морську хворобу.

Брат Майкла Девід поділився трагічною новиною про те, що вони намагалися надати допомогу Майклу протягом декількох днів і що люди на рибальському судні, які прийняли завдання досягти координат весляра, виявили чоловіка мертвим.

У своїй подорожі через Атлантичний океан він подолав понад 1120 км. Під час мандрівки йому довелося пережити шторм, втратити весло і навіть битися з акулою, яка напала на його човен.

Це величезний шок для мене, його дружини Лінн і дочки Скарлетт, а також для моїх батьків, не кажучи вже про ширшу сім’ю та друзів, – написав брат Майкла Девід

Майкла Голта, який перепливав Атлантичний океан, знайшли мертвим

У повідомленні від 20 лютого йшлося, що Майкл Голт “дуже погано почувається” і вирушить на острів Сан-Вісенте в Кабо-Верде. У подальшому оновленні в п’ятницю, 23 лютого, йшлося, що спроби зв’язатися з Майклом не були успішними і було розпочато пошуково-рятувальну операцію.

Літаки-коригувальники змогли виявити човен Майкла, але не побачили його на палубі, внаслідок чого рибальське судно Noruego і танкер Omicron Atlas попрямували до його позиції.

Раніше він сам перепливав Ірландське море, щоб зібрати гроші для місцевої футбольної команди “Портмадог”. Для своєї подорожі через Атлантичний океан Майкл поставив собі завдання пропливти на веслах близько 4800 км. Збір коштів Майкла для благодійних організацій Mind та Liverpool Charity and Voluntary Services доступний досі.

Ще новини України і світу: Дружина полеглого Героя народила двійню у День його народження (фото)