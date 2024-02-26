Дружина полеглого Героя народила двійню у День його народження (фото)

На Тернопільщині дружина полеглого Героя народила двійню у День його народження. Жінка втратила на війні не тільки чоловіка, а й старшого сина. А тепер в її житті з’явилися аж два ЩАСТЯ. Матусю і дітей виписували з пологового 24 лютого – як раз у річницю повномасштабного вторгнення росії… Їх батько мріяв про дитину, але навіть не встиг дізнатися про вагітність…

Цю зворушливу і сповнену символів історію розповіли у Тернопільському обласному перинатальному центрі Мати і дитина, передає НСН.

Як же символічно, що в день річниці початку повномасштабного вторгнення, в Тернопільському обласному перинатальному центрі «Мати і дитина» відбулася дуже особлива подія. Жорстока війна забрала у Світлани старшого сина та чоловіка… Щодня гине цвіт української нації, тому кожна вагітність на вагу золота!!! – кажуть медики

Світлана носила під серцем двійню і от на світ зʼявилися хлопчик і дівчинка, які стали для їхньої мами великою розрадою і символом надії.

Ці дітки – наша незламна віра в Перемогу України над безжальним ворогом, в наше світле майбутнє і щасливе сьогодення, яке ми виборюємо десятиліттями. Ми обовʼязково переможемо! – йдеться у повідомленні

24 лютого на виписку з пологового будинку прийшли батьки, друзі, родина, побратими полеглого Героя. Усі вони є найбільшою підтримкою та опорою для Світлани.

Ми з колективом клініки також будемо допомагати діткам та їх мамі, щоб вони зростали здорові, щасливі на радість сімʼї та людям. Виписка у такий символічний день стане нагадуванням про силу життя та перемогу світла над темрявою, яка обовʼязково буде! – кажуть медики

Дружина полеглого Героя народила двійню у День його народження – подробиці

Про те, що діти з’явилися на світ у День народження батька, розповіли місцеві журналісти. Також вони повідомили подробиці про родину.

Світлані Тленюк – 47 років. Від першого шлюбу у неї було двоє синів. Старший Назар загинув у бою на передовій. Молодшому, Олексієві, зараз 15 років.

З другим чоловіком прожили два з половиною роки. Увесь цей час мріяли про спільну дитину.

Для нас обох це був другий шлюб, – розповідає пані Світлана, – чоловік з першого дня наших взаємин хотів дітей, але в нас не виходило. Коли він прийшов у відпустку, я йому запропонувала пройти процедуру ЕКО. Виявилось, що в одній з клінік Тернополя для військових діє відповідна безкоштовна програма

Богдан у мирному житті працював водієм. Коли почалася повномасштабна війна, добровольцем пішов на фронт. На жаль, Богдан Тленюк загинув 4 липня 2023 року під час артилерійського обстрілу поблизу Водяного на Донеччині.

Світлана через кілька днів після похорону чоловіка дізналася про вагітність. І ось народила двійню… у день народження чоловіка. 19 лютого йому могло б виповнитися 38 років.

За словами Світлани, коханий не встиг дізнатися, що вона вагітна. А сама жінка з нетерпінням чекала, коли візьме на руки дітей, поцілує, обійме. У часи горя це її тримало, не дало впасти у відчай.

У пам’ять про коханого почала вишивати бісером картини. На одній з них — вони обоє після одруження.

Дружина загиблого воїна Богдана Тленюка Світлана народила донечку і сина. Щиро радію з цього приводу та від імені усієї Збаразької громади сердечно вітаю її. З Господнього благословення народились вони 19 лютого, у день народження свого батька, як подарунок йому, як благословенне продовження його земного життя. Вірю, що новонароджені виростуть хорошими людьми, гідними свого батька-Героя! – написав міський голова Збаража Роман Полікровський

У будинку в селі Стриївка на Збаражчині, де народився Богдан Тленюк, разом з батьками Світлана облаштувала куточок пам’яті. Але жінка переконана, що найкращим увіковіченням їх стосунків будуть діти, які, на жаль, так і не побачили свого батька, і він не дізнався про їх народження…

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