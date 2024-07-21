Гурт Nemo виступить з концертом у Києві. Він пройде у столичному концерт-холі Atlas в рамках їхнього європейського турне.
Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на інстаграм-сторінку Євробачення.
Про виступ гурту стало відомо зі сцени найбільшого музичного фестивалю України ATLAS UNITED 2024.
Nemo давно висловлювали бажання приїхати в Київ. Артисти навіть запланували виступ на цьогорічному ATLAS UNITED 2024, проте через зміни в графіку зустріч із українськими фанатами довелося перенести на весну 2025 року.
Гурт Nemo виступить з концертом у Києві
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Нагадаємо, гурт Nemo став переможцем Євробачення у 2024 році.
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