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Молода співачка Klavdia Petrivna зазвичай ховає своє обличчя. З’являється на публіці у капелюсі. Але на цей раз вона вразила своїм образом. В цей раз вона була у синій сукні з відкритими плечима, синьому капелюшку. На її очах була маска. Klavdia Petrivna не приховали колір волосся та нижню частину свого обличчя.

Загадкова співачка Klavdia Petrivna показала своє обличчя

На проекті Тіни Кароль героїня виконала пісню «Намалюй мені ніч» разом із жіночим кавер-бендом Freedom-jazz.

«Я вдячна за запрошення на “ДЗЗ” і рада відроджувати українську культуру. Мені хочеться, щоб пісня “Намалюй мені ніч” підкорила серце сучасного слухача. Вважаю, що подарувала їй нове життя для сучасного покоління», сказала Klavdia Petrivna

Через те, що Klavdia Petrivna не розкриває своє справжнє ім’я, серед шанувальників виникає багато здогадок щодо особистості артистки. Однією з припущених імен було ім’я Аліни Гросу. Але співачка заперечила цю приналежність.

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