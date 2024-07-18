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Тег:
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Загадкова співачка Klavdia Petrivna показала своє обличчя

Автор -
Журналіст
Klavdia Petrivna

Загадкова співачка Klavdia Petrivna показала своє обличчя на шоу Тіни Кароль. Вона стала героїнею п’ятого випуску «Дім звукозапису».

Повідомляють Новини України – НСН.

Молода співачка Klavdia Petrivna зазвичай ховає своє обличчя. З’являється на публіці у капелюсі. Але на цей раз вона вразила своїм образом. В цей раз вона була у синій сукні з відкритими плечима, синьому капелюшку. На її очах була маска.  Klavdia Petrivna не приховали колір волосся та нижню частину свого обличчя.

Загадкова співачка Klavdia Petrivna показала своє обличчя

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На проекті Тіни Кароль героїня виконала пісню «Намалюй мені ніч» разом із жіночим кавер-бендом Freedom-jazz.

«Я вдячна за запрошення на “ДЗЗ” і рада відроджувати українську культуру. Мені хочеться, щоб пісня “Намалюй мені ніч” підкорила серце сучасного слухача. Вважаю, що подарувала їй нове життя для сучасного покоління», сказала Klavdia Petrivna

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Через те, що Klavdia Petrivna не розкриває своє справжнє ім’я, серед шанувальників виникає багато здогадок щодо особистості артистки. Однією з припущених імен було ім’я Аліни Гросу. Але співачка заперечила цю приналежність.

 

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