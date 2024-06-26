26 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

26 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 26 червня. Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. День кримськотатарського прапора. Православні вшановують пам’ять преподобного Давида, що в Солуні. Залишилося 188 днів до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 854 день повномасштабної війни в Україні.

26 червня – яке сьогодні церковне свято

26 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Давида, що в Солуні. Давид народився в Месопотамії і віддав своє життя молитві та служінню людям. Він почав свій життєвий шлях в монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія. Пізніше він знайшов собі місце для затишку поблизу міста Солуні, де влаштував собі курінь на мигдальному дереві.

Протягом 70 років преподобний Давид проводив свої дні в постійній молитві до Бога. Його життя було наповнене строгим постом, відчуттям спеки і холоду. Він практикував самозабутність і самовідданість, присвячуючи себе Божому служінню. Багато людей приходили до святого Давида з надією на одужання, і він зцілював їх від тілесних та душевних хвороб.

Преподобний Давид досяг великої безпристрасності і був як ангел у плоті. Його святість і насичене духовне життя вражали оточення. Він міг взяти в руки гаряче вугілля, не спричиняючи собі жодних пошкоджень. Преподобний Давид Солунський помер близько 540 року, але його спадщина залишилась жити в серцях вірних. Його молитви стали втіхою і надією для тих, хто шукає Божої милості.

26 червня у світі

Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу

Щоб посилити світове співробітництво у вирішенні проблеми зловживання наркотиками та їх незаконного обігу та підвищити обізнаність людей, у 1987 році Генасамблеєю ООН прийнято рішення щороку 26 червня відзначати Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

Міжнародний день на підтримку жертв тортур

26 червня 1987 року набула чинності одна з ключових ініціатив охорони прав та гідності людини – Конвенція проти жорстоких тортур.

День косметолога

Спочатку 26 червня свій день відмічали косметологи США. Згодом ця подія вийшла за межі країни та на даний час День косметолога святкують у всьому світі.

А також у світі:

Всесвітній день холоду

День народження зубної щітки

26 червня в Україні

День кримськотатарського прапора

День кримськотатарського прапора є важливим культурним та історичним святом для кримськотатарського народу. Ця щорічна подія, що відзначається в Україні щорічно 26 червня, символізує єдність, боротьбу за свободу і право на самовизначення.

З 2010 року кримські татари відзначають День кримськотатарського прапора саме 26 червня. Прапор із жовтою тамгою (печаткою) на синьому полі символізує національне відродження кримських татар. Синій колір символізує небо і мир, а тамга є історичною емблемою правлячої династії Кримського ханства.

Походження кримськотатарського прапора можна простежити до 15 століття, коли було створено Кримське ханство. Тамга була емблемою династії Гіреїв, правлячої родини ханства. Синій прапор з тамгою став символом ідентичності та спадщини кримських татар.

Національне відродження кримських татар почалося після Лютневої революції 1917 року. Під час Першого Курултаю (національного з’їзду) кримських татар у грудні 1917 року синій прапор був на видному місці, хоча його офіційний статус ще не був встановлений.

У 1991 році, під час Другого Курултаю в Сімферополі, кримськотатарський національний прапор був офіційно прийнятий знову. Ця подія ознаменувала відновлення прапора як національного символу після десятиліть репресій радянського режиму.

Після російської окупації Криму в 2014 році прапор набув нового значення як символ опору. Щорічне святкування 26 червня тепер є актом непокори та солідарності з пригнобленою кримськотатарською громадою на окупованому півострові.

Прапор піднімають не лише в Криму, але й у різних частинах материкової України та по всьому світу, підкреслюючи триваючу боротьбу за права кримських татар.

Іменини 26 червня

Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 26 червня, є місячний камінь. Свою назву камінь отримав за надзвичайний сріблясто-блакитний колір. Здавна вірили, що місячний камінь допомагає підсилити інтуїцію свого власника.

Традиції, заборони, прикмети 26 червня

Народне свято 26 червня відоме під назвами Давид Суничник, Акулина-гречишниця, Акулина – задери хвости.

У народне свято 26 червня наші пращури збирали врожай полуниці та суниці. З ягід готували компоти і варення на зиму, а листя і коріння збирали і засушували для використання в народній медицині. Крім домашніх збирали також дикі ягоди. Для цього дівчата вирушали до найближчого лісу з кошиками.

На городах у це народне свято починали сіяти озимі культури, а також збирати врожай ранніх зернових. З цієї дати починалися жнива. Працювали на полі всім селом і під час роботи співали жниварські пісні. Перший сніп із зажинок зберігали окремо від решти як потужний оберіг.

Господині на обід і вечерю варили каші, якими годували всю родину. Згідно з прикметами, крупи цього дня сповнюють людей міцним здоров’ям і привертають гарний врожай зерна.

У свято 26 червня власники худоби побоювалися за здоров’я тварин. Коровам, козам і коням у цей період починали дошкуляти ґедзі та оводи. Для захисту від комах худобу змащували дьогтем.

З 26 червня лютують мошки, комарі, ґедзі, мухи. “Мошкара товчеться колами – на хорошу погоду”. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували за місяцем: якщо він у білому колі, то буде дощ. Кінець “горобиним ночам”. У цей час зацвітає барбарис.

Ще прикмети 26 червня:

спекотно — ще 40 днів триватиме посуха;

вродило багато суниць — до суворої зими;

погода стоїть гарна — ще сім тижнів поспіль така буде;

дощить — аж до осені літо буде мокрим.

Що не можна робити 26 червня

Не варто просити грошей в борг, ви не зможете їх повернути.

Заборонено вінчатися — шлюб буде недовгим.

Не можна ображати тварин — в родині з’являться проблеми.

26 червня в історії

Визначні події

1886 — французький хімік Анрі Муассан уперше отримав чистий фтор

1906 — стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції

1919 — вийшов перший номер газети «Нью-Йорк Дейлі Ньюз»

1925 — прем’єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка»

1940 — Радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою передачі Бессарабії Радянському Союзу. Цей ультиматум Румунське королівство прийняло 28 червня

1940 — у Радянському Союзі введено восьмигодинний робочий день, семиденний робочий тиждень і кримінальна відповідальність за спізнення на роботу

1945 — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об’єднаних Націй

2006 — у Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України

Народилися 26 червня

1810 — Василь Тарновський (старший), український етнограф, історик права, громадський діяч

1918 — Василь Бережний, український письменник і журналіст

1927 — Нінель Гаркуша, український художник декоративного мистецтва

1987 — Василь Васильців, український музикант

Померли 26 червня

822 — Сайтьо, визначний японський монах, засновник буддистської школи Тендай-сю в Японії.

1919 — Олександр (Олелько) Островський, український актор, режисер, письменник, драматург, очолював Золотоніський курінь та підрозділ Армії УНР, жертва червоного терору

1941 — Микола Конрад, Северіян Барник і Володимир Прийма, новомученики УГКЦ, закатовані енкаведистами.

1941 — Андрій Іщак, професор, священник і блаженний УГКЦ, закатований більшовиками.

1986 — Вадим Сідур, художник, скульптор-авангардист, поет і прозаїк. Один із класиків скульптури ХХ сторіччя.

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