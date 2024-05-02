Аліна Гросу розкрила: хто така Klavdia Petrivna?

Аліна Гросу розкрила справжнє ім’я Klavdia Petrivna у своєму блозі

Аліна Гросу заперечила, що вона приховується за образом Klavdia Petrivna. Вона також розкрила ім’я справжньої виконавиці під цим псевдонімом, заявивши, що її звуть Соломія.

Через те, що Klavdia Petrivna не розкриває своє справжнє ім’я, серед шанувальників виникає багато здогадок щодо особистості артистки. Однією з припущених імен було ім’я Аліни Гросу, тож співачка вирішила пояснити ситуацію, відповідаючи на запитання однієї з підписниць і назвавши справжнє ім’я Клавдії Петрівни.

Водночас Аліна Гросу висловила невдоволення тим, що славу, яка належить іншій, намагаються привласнити собі. Вона натякнула, що можливо це стосується Маші Кондратенко, яка загадково коментує свою причетність до Klavdia Petrivna, називаючи Соломію “прекрасною дівчинкою”, але висловлюючи жаль через те, що інші забирають її заслужену славу.

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