Фінал Нацвідбору Євробачення: перекладачка жестової мови стала зіркою соцмереж (відео)

3 лютого відбувся фінал Нацвідбору Євробачення 2024. Після нього зіркою соцмереж стала перекладачка жестової мови.

З дівчиною поспілкувалися журналісти сайту «Суспільне культура».

Цього року, вперше виступ конкурсантів перекладали для людей з вадами зору та слуху. Найбільше глядачам сподобався переклад жестової мови від Катерина Заботкіна. Люди жартома пропонують її відправити на 68-й пісенний конкурс представляти Україну.

Дівчина обожнює конкурс й дивилася його з самого дитинства.

«Я слідкую за конкурсом, напевно, з 2008-го року. Коли була малою батьки не дозволяли дивитися допізна. Тому я завжди дивилася в записі. Для мене це було, відчуття чогось фантастичного», говорить вона.

У дорослому віці вже дивилася трансляції у прямому етері й чекала результатів, щоб дізнатися, хто переможе на шоу.

Фінал Нацвідбору Євробачення: відео

Перекладом жестової мови дівчина почала займатися на початку самостійно, надихнувшись одним з виступів.

«Приблизно 8 років тому я побачила, що це можливо і що музику можна перекладати та адаптовувати жестовою мовою. Мене це тоді надзвичайно вразило. При цьому, моє відкриття сталося не під час якогось фестивалю чи іншої події, присвяченої жестовій мові. Це сталося під час звичайного конкурсу талантів. На конкурсі виступала група з солісткою, що також грала на гітарі. Її пісню адаптовував хлопець з порушенням слуху. Я тоді була максимально вражена, почала шукати якісь інші відео, які б слугували хорошими прикладами таких перекладів. Почала сама вчити жестову мову, повторювати, завчати»

Пізніше Катерина Заботкіна почала брати участь у фестивалях як перекладачка. Почала займалася з професійним викладачем жестової мови.

«Та більшість своїх відео я знімаю сама, навчаюся, так би мовити, у полі», розповіла Катерина.

Дівчина не очікувала такої уваги до перекладу жестової мови з боку глядачів фіналу національного відбору. Вона дуже вдячна глядачам за теплі коментарі