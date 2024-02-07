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«Діти прибігли зранку»: Наталя Могилевська розповіла, як діти відреагували на ракетну атаку

Журналіст
Наталя Могилевська розповіла

Співачка Наталя Могилевська розповіла, як діти відреагували на ракетну атаку по Києву 7 лютого. Вона також висловила слова співчуття рідним загиблих.

Співачка нещодавно всиновила двох дівчат Софію та Мішель.

«У нас немає бомбосховища. Діти прибігли зранку. Собака ховається під ліжком. Було дуже страшно», розповіла Могилевська.

У такі моменти співачка намагається не хвилюватися та заспокоює донечок, аби вони не боялися.

Наталя Могилевська розповіла, як діти відреагували на ракетну атаку

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«Я жартую, роблю вигляд, що це грім. Треба посміхатися та бути спокійною. Молодша не розуміє і не знає, що це насправді»

Наталя Могилевська висловила слова співчуття українцям, які постраждали від чергової атаки росіян.

Внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці у Києві загинуло 4 людини. Ще 40 людей отримали поранення.

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