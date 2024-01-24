Представниця ООН розповіла, як пережила ракетну атаку 23 січня у Києві, і звернулася до світу

Представниця ООН розповіла, як пережила російську ракетну атаку 23 січня у Києві. Її цитує Голос Америки, передає НСН.

Координаторка гуманітарних проєктів ООН в Україні Деніз Браун засудила нову хвилю російських атак по українських містах і закликала їх припинити.

Сьогодні вранці я пила каву на квартирі в Києві, мої сусіди збиралися на роботу, діти збиралися йти до школи, коли наші будинки почали тремтіти від хвилі авіаударів по українській столиці. Атаки завдали шкоди цивільним будівлям поруч із офісом ООН у Києві. Будинки були пошкоджені, а мирні жителі – ті, про кого я щойно згадала, хто просто намагався продовжувати життя, попри війну – зараз шпиталізовані, – йдеться у заяві представниці ООН в Україні Деніз Браун

Частину її заяви оприлюднив у мережі Х Офіс ООН в Україні.

Деніз Браун також згадала ракетні обстріли Дніпропетровщини та Харкова, де рятувальники шукають людей під завалами обстрілу житлового будинку і де працюють представники Організації Об’єднаних націй.

Ці удари є ще одним гірким нагадуванням про спустошення та страждання, яких завдає вторгнення Росії мільйонам людей в Україні. Жорстокі та невибіркові напади на цивільне населення мають бути припинені, – наголосила Деніз Браун

Посолка США в Україні Бріджит Брінк так прокоментувала наслідки російських атак:

Сьогодні рано вранці Росія здійснила серію ракетних ударів по Києву, Харкову та Павлограду, в результаті чого загинуло щонайменше 5 людей (від ред.: станом на зараз відомо вже про 8 загиблих) і понад 40, включно з дітьми, отримали поранення (від ред.: поранених більше 70). Україна потребує нашої подальшої підтримки саме зараз, щоб захистити цивільне населення від цих жорстоких нападів, – заявила вона

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