«Якийсь час була прикута до ліжка»: донька Скрябіна розповіла подробиці смерті бабусі

Єдина донька Кузьми Скрябіна – 26-річна Марія, розповіла подробиці смерті бабусі. За її словами все розвивалося дуже швидко.
Про це пише сайт «Обозреватель».
«Усе розвивалося так блискавично, що коли забрала швидка, виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка. Це дуже болюча для нас тема. Бабуся все своє життя була дуже активною людиною, а втратили ми її практично в один момент», сказала дівчина.
Нагадаємо, мама Скрябіна – Ольга Кузьменко померла 23 вересня 2023 року. Їй було 76 років.
Донька Скрябіна розповіла подробиці смерті бабусі
Жінка народилася 23 квітня 1947 року у селі Сіде Львівської області. Закінчила Дрогобицький інститут музичного мистецтва. Працювала вчителькою Новояворівської музичної школи.
У 2012 році Кузьма Скрябін написав відому пісню «Мам», присвячену матері. Після смерті Кузьми Скрябіна у лютому 2015 року Ольга Кузьменко написала три книги про сина.
Ольга Кузьменко померла у суботу, 23 вересня 2023 року. Їй було 76 років
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