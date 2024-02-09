«Якийсь час була прикута до ліжка»: донька Скрябіна розповіла подробиці смерті бабусі

Єдина донька Кузьми Скрябіна – 26-річна Марія, розповіла подробиці смерті бабусі. За її словами все розвивалося дуже швидко.

Про це пише сайт «Обозреватель».

«Усе розвивалося так блискавично, що коли забрала швидка, виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка. Це дуже болюча для нас тема. Бабуся все своє життя була дуже активною людиною, а втратили ми її практично в один момент», сказала дівчина.

Нагадаємо, мама Скрябіна – Ольга Кузьменко померла 23 вересня 2023 року. Їй було 76 років.

Донька Скрябіна розповіла подробиці смерті бабусі

Жінка народилася 23 квітня 1947 року у селі Сіде Львівської області. Закінчила Дрогобицький інститут музичного мистецтва. Працювала вчителькою Новояворівської музичної школи.

У 2012 році Кузьма Скрябін написав відому пісню «Мам», присвячену матері. Після смерті Кузьми Скрябіна у лютому 2015 року Ольга Кузьменко написала три книги про сина.

Ольга Кузьменко померла у суботу, 23 вересня 2023 року. Їй було 76 років