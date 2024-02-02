Про війну, дім та щастя: 10 цитат Кузьми Скрябіна

2 лютого 2015 року не стало відомого співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка). Він загинув у ДТП на Дніпропетровщині.

Артист був улюбленцем мільйонів. Він вмів цікаво виразити свої думки та вражав філософськими цитатами. Про це пише сайт «РБК-Україна».

“Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете!”

“Що більше хочеш від життя – то менше воно хоче тобі дати”

“Помітив, що для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібні якісь величезні простори. Досить напружити фантазію й облаштувати той мінімум, який вже є, щоб почуватися краще”

“Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові”

10 цитат Кузьми Скрябіна