Про війну, дім та щастя: 10 цитат Кузьми Скрябіна

2 лютого 2015 року не стало відомого співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка). Він загинув у ДТП на Дніпропетровщині.
Артист був улюбленцем мільйонів. Він вмів цікаво виразити свої думки та вражав філософськими цитатами. Про це пише сайт «РБК-Україна».
- “Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете!”
- “Що більше хочеш від життя – то менше воно хоче тобі дати”
- “Помітив, що для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібні якісь величезні простори. Досить напружити фантазію й облаштувати той мінімум, який вже є, щоб почуватися краще”
- “Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові”
10 цитат Кузьми Скрябіна
- “Війна не може бути на якійсь певній частині території, якщо вона заходить, то це біда для всіх. І тому нейтральним бути не можна”
- “Хотіти в цьому світі – взагалі велике щастя. Треба дякувати Боженьку, що ти ходиш на двох ногах і що в тебе нічого не болить”
- “Мій дім – єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей”
- “Найголовніше – не ср*ти тим, хто навколо тебе”
- “Мені кайфово. Я навчився жити з тим, що маю”.
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