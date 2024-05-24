«Доросла не по своїх роках»: Артем Пивоваро розповів про загадкову співачку Klavdia Petrivna

Про це пише Уніан, передає сайт «новини України – НСН».

Артем Пивоваров зізнався, що бачив свою колегу без капелюха. А їх спільна пісня «Барабан» був створений в рамках його проєкту «Твої вірші, мої ноти».

«Я виступаю ініціатором, тому що це мій проєкт. І залежно від того, які ідеї приходять до мене, я ділю. Ну, в мене є градації, з ким я міг би це зробити енергетично, сенсово по наповненню», сказав Артем Пивоваров.

Він сказав, що пісню «Барабан» написав 6 місяців тому. Хотів її презентувати сольно. Але потім познайомився з Klavdia Petrivna та вирішив заспівати дуетом.

«Ми познайомилися з Klavdia Petrivna, з її менеджментом. До речі, якщо комусь цікаво, це не Ірина Горова. Бо є люди, чимало людей, які пишуть, що це її продюсер, це не так. В неї є окремий лейбл “Nebo Music”. І виявилось, що ми дуже давно знайомі з нею, вона була на багатьох моїх концертах. І якось так все дуже швидко відбулося, відбулась магія», говорить співак.

Артем Пивоваро розповів про загадкову співачку Klavdia Petrivna: відео

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Після запису пісні «Барабан», Артем Пивоваров запропонував загадковій співачці виступити у Палаці спорту разом з ним. Klavdia Petrivna погодилася.

«Коли я вперше почув музику Клавдії Петрівни, я трішечки по-іншому собі візуалізував образ цієї людини. Але поспілкувавшись з нею я зрозумів, що не треба судити по зовнішності. Тому що ця дівчинка дійсно доросла не по своїх роках», додав артист.

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