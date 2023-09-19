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Замість шарлотки – як приготувати заливний яблучний пиріг «Пломбір»

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Замість шарлотки як приготувати заливний яблучний пиріг «Пломбир»
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Якщо вам вже набридла шарлотка, спробуйте приготувати заливний яблучний пиріг «Пломбір».

Ця випічка відрізняється від усіх інших своєю мінімалістичністю тіста та розкішністю яблучної начинки. Такий сметанний пиріг виходить дуже ніжним і легким.

Рецептом поділилася фудблогерка Юлія Ковальчук, передає НСН.

пиріг з яблуками

Складники:

Для тіста:

  • вершкове масло – 150 г
  • борошно – 250 г
  • сметана – 120 г
  • розпушувач – 1 ч. л.

Для начинки:

  • яблука – 4-6 шт

Для заливки:

  • сметана – 350 г
  • яйця – 3 шт.
  • цукор – 200-250 г
  • ванільний цукор – 1 пакетик (10 г)
  • борошно – 60 г

Рецепт яблучного пирога

Спосіб приготування:

  • Для приготування тіста потрібно натерти у борошно вершкове масло. Додати до маси розпушувач та сметану, замісити м’яке тісто.
  • Отримане тісто викласти у форму, формуючи бортики. Форму з тістом залишити у холодильнику.
  • Тим часом яблука для начинки почистити від серцевини та порізати тонкими слайсами. Викласти їх на тісто.
  • Для приготування заливки потрібно змішати всі необхідні інгредієнти. Вилити отриману масу на яблука.
  • Випікати пиріг за температури 180 градусів 40-50 хвилин. Смачного!

Яблучний пиріг “Пломбір” – готувати легко! Відео

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