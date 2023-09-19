Якщо вам вже набридла шарлотка, спробуйте приготувати заливний яблучний пиріг «Пломбір».
Ця випічка відрізняється від усіх інших своєю мінімалістичністю тіста та розкішністю яблучної начинки. Такий сметанний пиріг виходить дуже ніжним і легким.
Рецептом поділилася фудблогерка Юлія Ковальчук, передає НСН.
Складники:
Для тіста:
- вершкове масло – 150 г
- борошно – 250 г
- сметана – 120 г
- розпушувач – 1 ч. л.
Для начинки:
- яблука – 4-6 шт
Для заливки:
- сметана – 350 г
- яйця – 3 шт.
- цукор – 200-250 г
- ванільний цукор – 1 пакетик (10 г)
- борошно – 60 г
Спосіб приготування:
- Для приготування тіста потрібно натерти у борошно вершкове масло. Додати до маси розпушувач та сметану, замісити м’яке тісто.
- Отримане тісто викласти у форму, формуючи бортики. Форму з тістом залишити у холодильнику.
- Тим часом яблука для начинки почистити від серцевини та порізати тонкими слайсами. Викласти їх на тісто.
- Для приготування заливки потрібно змішати всі необхідні інгредієнти. Вилити отриману масу на яблука.
- Випікати пиріг за температури 180 градусів 40-50 хвилин. Смачного!
Яблучний пиріг “Пломбір” – готувати легко! Відео
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