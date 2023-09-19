Якщо вам вже набридла шарлотка, спробуйте приготувати заливний яблучний пиріг «Пломбір».

Ця випічка відрізняється від усіх інших своєю мінімалістичністю тіста та розкішністю яблучної начинки. Такий сметанний пиріг виходить дуже ніжним і легким.

Рецептом поділилася фудблогерка Юлія Ковальчук, передає НСН.

Складники:

Для тіста:

вершкове масло – 150 г

борошно – 250 г

сметана – 120 г

розпушувач – 1 ч. л.

Для начинки:

яблука – 4-6 шт

Для заливки:

сметана – 350 г

яйця – 3 шт.

цукор – 200-250 г

ванільний цукор – 1 пакетик (10 г)

борошно – 60 г

Спосіб приготування:

Для приготування тіста потрібно натерти у борошно вершкове масло. Додати до маси розпушувач та сметану, замісити м’яке тісто.

Отримане тісто викласти у форму, формуючи бортики. Форму з тістом залишити у холодильнику.

Тим часом яблука для начинки почистити від серцевини та порізати тонкими слайсами. Викласти їх на тісто.

Для приготування заливки потрібно змішати всі необхідні інгредієнти. Вилити отриману масу на яблука.

Випікати пиріг за температури 180 градусів 40-50 хвилин. Смачного!

Яблучний пиріг “Пломбір” – готувати легко! Відео

Читайте ще: Яких помилок варто уникати, щоб отримати пишні оладки – секрет ідеальної страви