Якщо оладки виходять плоскими і не тримають форму, то ви щось робите не так. Досвідчені господині назвали найпоширеніші помилки у приготуванні тіста, яких варто уникати, щоб отримати пишні оладки

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Головні помилки у приготуванні тіста для оладок

Багато хто знає, що борошно потрібно просіювати, проте пропускають цей пункт, не впевнені в його обов’язковості. Однак від якості та розсипчастості борошна залежить кінцевий результат.

Дуже часто господині використовують яйця та молоко (кефір), одразу діставши їх із холодильника. Однак це неправильно, оскільки всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Яких помилок варто уникати, щоб отримати пишні оладки – секрет ідеальної страви

Щоб оладки були пишними, важливо правильно змішувати інгредієнти – окремо перемішати сухі між собою, окремо – рідкі, а потім змішувати їх між собою.

Тісто не можна збивати міксером, щоб не пошкодити повітряну структуру білків. Також не можна довго замішувати тісто – як тільки розбили всі борошняні грудки – тісто готове.

Не залишайте тісто після замішування, інакше воно опаде – розпушувач втратить свої властивості і оладки не триматимуть форму.

Якщо замість розпушувача використовується сода, гасити її краще не оцтом, а соком лимона.

Не додавайте начинку (фрукти чи горіхи) безпосередньо в тісто, інакше важкі інгредієнти порушать структуру тіста. Найкраще налити тісто на сковорідку, дати йому схопитися і викласти шматочки фруктів, горіхи або ягоди і вдавити.

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