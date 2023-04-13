Меню на Великдень – які страви приготувати до святкового столу

Традиційно меню на Великдень має складатися із 40 різноманітних страв. Така кількість обумовлена кількістю днів Великого посту.

Звичайно зараз так багато страв не готують, головними залишаються фарбовані яйця та паски, також м’ясні страви і не завадять салати.

Раніше НСН розповідав, як фарбувати яйця та які спекти паски. У цьому матеріалі пропонуємо рецепти м’ясних страв та салатів.

Меню на Великдень. Рецепт м’яса, запеченого в духовці

Інгредієнти для приготування запеченого м’яса:

2 кг свиної вирізки;

1 столова ложка солі;

головка часнику середнього розміру;

три лаврових листочки;

найкраще, якщо є спеціальний набір спецій “Для м’яса”.

Приготування запеченого м’яса в духовці

Вирізку бажано сполоснути під холодною водою.

Чистимо часник. Частину його нарізаємо тонкими шматочками для шпигування, решту ріжемо дрібно для натирання м’яса зверху.

Добре солимо м’ясо, що стекло. Робимо у ньому проколи глибше ніж до середини шматка і починаємо шпигувати шматочками часнику з лавровим листом.

М’ясо натираємо подрібненим часником і щедро посипаємо його спеціями зверху. Посипати потрібно так, щоб м’ясо мало вигляд, як в паніруванні.

Перекладаємо м’ясо у форму для запікання. Закриваємо її харчовою плівкою і ставимо в холодне місце на 4 години.

Запікаємо м’ясо на нижніму рівні духовки за температури 180-200 градусів протягом 1,5-2 годин, звичайно без плівки.

Протикаємо м’ясо зубочисткою, щоб зрозуміти його готовність. Якщо витікає прозора рідина – воно готове, якщо м’ясо кровить – необхідно запікати далі.

Рецепт кручеників із чорносливом

Інгредієнти для приготування кручеників із чорносливом:

500 г свинини;

200 г чорносливу;

200 г твердого сиру;

м’ясний бульйон;

сіль, перець на свій смак

Приготування кручеників із чорносливом

Як звичайно готуємо свинячі битки.

Розмочений чорнослив нарізаємо шматочками.

Натираємо сир на терці.

На приготовлений биток викладаємо чорнослив та сир.

Завертаємо рулетики. Щоб вони не розгорталися, закріплюємо краї зубочистками.

Складаємо крученики в каструлю, заливаємо їх бульйоном.

Ставимо місткість із кручениками в духовку на 30-35 хвилин

Лаваш із червоною рибою

Інгредієнти для приготування лаваша із червоною рибою:

один лаваш;

180-200 г правленого вершкового сирку, можна замінити іншим;

200 г малосольного філе лосося або сьомги;

зелень – петрушка, кінза, кріп;

1 лимон.

Приготування рулету з лавашем та червоною рибою

Рибу порізати на шматочки.

Додати до неї різану зелень та сир, добре перемішати. Полити видавленим лимонним соком.

Розкласти рівномірно рибу з сиром та зеленню по всьому лавашу.

Завернути лаваш з рибою в рулет і загорнути в плівку. Поставити рулет в холодильник на 20 хвилин.

Порізати рулет на частини.

Салат із пекінської капусти та курки

Інгредієнти для приготування салату з пекінки та курки:

350-400 г курячої грудки;

300 г шампіньйонів;

300 г пекінської капусти;

одна головка ріпчастої цибулі;

1 помідор середнього розміру;

150 г твердого сиру;

майонез на смак;

сіль дрібка.

Приготування салату з пекінки та курки

Пекінську капусту пошинкувати.

Сир натираємо на тертці.

Порізати шампіньйони на шматочки середнього розміру;

Цибулю нарізаємо скибочками;

Помідори нарізаємо на шматочки середнього розміру;

З’єднуємо капусту з сиром, шампіньйонами, цибулею, помідорами, солимо та заправляємо майонезом.

Салат із курячою печінкою та грибами

Інгредієнти для приготування салату з курячою печінкою та грибами:

300 курячої печінки;

300 г грибів;

3 картоплини;

3 яйця;

150 г твердого сиру;

1 цибулина;

1 морквина;

сіль, перець до смаку

олія.

Приготування салату з курячою печінкою та грибами

Помиту картоплю та моркву відварити до готовності.

Відварити яйця.

Цибулю порізати кільцями.

Шампіньйони порізати на шматочки.

Обсмажити на олії шампіньйони з грибами;

Обсмажити на олії курячу печінку.

Викласти інгредієнти салату такий шарами:

Перший шар – натерта на терці відварена картопля з грибами та цибулею, перемащені майонезом;

Другий шар – натерта на терці відварена морква, підсмажена печінка з цибулею, перемащені майонезом;

Третій шар – натертий сир із майонезом;

Зверху посипати натертими на терці яйцями.

Джерело: ТСН

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