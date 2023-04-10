Чим пофарбувати яйця на Великдень без хімії – 9 способів

За допомогою природніх інгредієнтів можна чудово пофарбувати яйця до свята Великодня, ННС з посиланням на сайт Ясенсвіт розповідає всі тонкощі.

Згідно з православними традиціями пекти паски і готувати яйця краще в Чистий четвер. Але також приготування великодніх страв можна перенести і на суботу.

Існує безліч овочів, фруктів, приправ, напоїв, які здатні забарвити шкаралупу. Більшість з них, напевно, є і на вашій кухні. Приготування крашанок з натуральних продуктів — це дуже оригінально, а результат іноді навіть краще, ніж зі штучними пігментами. Головне, запастися часом, натхненням і, звичайно, яйцями.

Пам’ятайте:

для фарбування натуральними продуктами підійдуть тільки білі яйця;

маркування на шкаралупі — не перешкода, вона сходить під час теплової обробки;

готові крашанки рекомендується відполірувати соняшниковою олією для блиску, так вони будуть виглядати значно ефектніше.

Перед фарбуванням подбайте про посуд: підійдуть тільки скляні ємності для витримування яйця в концентраті або металеві для приготування відвару. Ємності навіть з такого матеріалу можуть “тонуватися”, але з часом пігмент зійде. А ось емальована каструля вже ніколи не буде як раніше після, наприклад, куркуми, цибулевого або бурякового концентрату.

Чим пофарбувати яйця на Великдень без хімії

Цибулеве лушпиння

Цибулиння надає яйцям яскраво-червоного або темно-помаранчевого відтінку, залежить від насиченості відвару. Фарбування лушпинням — один з найпростіших і найпопулярніших способів, оскільки овоч є на прилавках увесь рік. Крім цього, лушпиння можна поєднувати із зеленкою для отримання мармурового ефекту, буряком, робити візерунки і малюнки.

Морква

Використайте моркву, а точніше її сік, щоб отримати світло-помаранчеві крашанки. Для цього приготуйте свіжовичавлений сік і за бажанням додайте 2 ложки куркуми для більш насиченого відтінку. Опустіть попередньо зварені яйця в сік на 5-6 годин. Щоб колір взявся краще, легенько потріть яйце старою щіткою перед процедурою.

Червонокачанна капуста

Щоб отримати ніжно-блакитний або ніжно-бузковий колір шкаралупи, спробуйте червону капусту. Годиться для цього як відвар, так і сік. У кожному з варіантів необхідно попередньо зварити яйця круто, а потім замочити на 3-5 годин в концентраті. Якщо залишити яйця на ніч, вийде глибокий небесно-блакитний відтінок, не менш яскравий, ніж після штучного барвника.

Шпинат

Бачили, як за допомогою соку шпинату роблять млинці зеленого кольору? Такий фокус можна зробити і з крашанками. Залийте жмут шпинату літром води, доведіть до кипіння і варіть ще 4-5 хвилин. Зніміть з вогню, дайте рідині трохи охолонути, покладіть до неї свіжозварені круто яйця і залиште на 6 годин. Крашанки виходять ніжно-зеленого, трохи м’ятного відтінку і дуже незвично виглядають у великодньому кошику.

Буряк

Ніжно-рожевого, карміново-червоного і бордового кольору шкаралупу отримують завдяки відвару або соку буряка. Коренеплід має відмінні фарбувальні властивості головне витримати крашанки достатню кількість часу і не забувати перевіряти колір. Пропонуємо ознайомитися з покроковим рецептом фарбування яєць буряком.

Кава

Щоб пофарбувати яйця кавою, залийте 5 чайних ложок меленої кави літром прохолодної води, варіть на повільному вогні після закипання ще 7-10 хвилин, зніміть з плити і процідіть, щоб відокремити гущу. Остудіть рідку частину до кімнатної температури, покладіть в неї яйця, поставте на вогонь, доведіть до кипіння і варіть 10-12 хвилин.

Якщо колір вийшов не достатньо насиченим, залиште крашанки остигати в кавовому відварі на кілька годин. В результаті шкаралупа набуде ніжно-коричневого або коричневого відтінку, залежно від часу витримки.

Куркума

Яйця фарбовані куркумою мають дуже симпатичний золотисто-жовтий колір. Для більш рівномірного відтінку рекомендують використовувати оцет і витримувати в барвнику не менше 4 годин. Пропонуємо Вам ознайомитися з детальним рецептом фарбування яєць в куркумі для найкращого результату.

Каркаде

Всупереч всім очікуванням, чай каркаде фарбує яйця не в червоний або рожевий, а в сіро-блакитний колір, іноді навіть сіро-коричневий. Багато залежить від виробника чаю. Щоб крашанки вийшли дійсно гарними, радять витримувати по кілька яєць різну кількість часу в відварі — так можна скласти цілу композицію. І звичайно, важливо дотримуватись оригінального рецепта.

Паприка

Червоний мелений перець стане в пригоді, якщо вдома раптом не виявилося цибулі. Колір крашанки після лушпиння і паприки майже ідентичний. Столову ложку паприки залийте літром води і варіть при повільному кипінні 5-7 хвилин. Остудіть розчин, додайте ложку оцту і покладіть варені яйця на 20-40 хвилин. Готові яйця протріть серветкою. Виходить швидко, ефективно і дуже красиво.

Ці методи не тільки нададуть яйцям чудові природні кольори, але й дозволять уникнути використання хімічних фарбників, що можуть бути шкідливі для здоров’я.

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