Які продукти не можна їсти щодня – 7 найменувань

Деякі продукти не можна їсти щодня. Бо навіть корисні продукти можуть стати шкідливими, якщо споживати їх у надлишку.

У цій статті ми розглянемо сім продуктів, які дієтологи не рекомендують вживати щодня, пише НСН з посиланням на InfoRoom.

Цукор

Солодкі продукти, наприклад, цукерки, газовані напої та багато деяких фруктів містять велику кількість цукру. Щоденне споживання надлишкового цукру призводить до ожиріння, діабету типу 2 та інших захворювань.

Молоко

Молоко у багатьох дорослих людей призводить до затримки рідини в організмі, а в результаті ви худнете повільніше. Крім того, молоко синтезується організмом на молекули глюкози – тобто це додаткова доза цукру, який відкладається в організмі. Краще замінити молоко ряжанкою, кефіром, грецьким йогуртом або айраном.

Напівфабрикати та фаст-фуд

Напівфабрикати та готова їжа, така як фаст-фуд, можуть містити надмірну кількість насичених жирів, солі та калорій. Регулярне споживання такої їжі може призвести до ожиріння, підвищеного тиску та хвороб серця.

Вино

Попри те, що червоне сухе вино містить антиоксидант ресвератрол, випивати його щодня не найкраща ідея. Алкоголь у будь-якому випадку піднімає тиск, створює навантаження на кровоносну систему та серце.

Білий хліб

Продукти з білого борошна, такі як білий хліб, булочки та печиво, містять мало поживних речовин та високий рівень простих вуглеводів. Їх постійне вживання може призвести до коливань рівня цукру в крові та зайвої ваги. Натомість вибирайте продукти з цільнозернового борошна, які багаті на клітковину та корисні мікроелементи.

Солоні закуски

Чіпси, солоні горіхи та інші солоні закуски містять велику кількість натрію. Надмірне споживання солі може призвести до підвищеного тиску та збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Картопля

Хто б міг подумати, але щоденне вживання картоплі шляхом надлишку крохмалю та вуглеводів призводить до поступового збільшення ваги. Замість пюре, фрі або смаженої краще обрати найбільш здоровий варіант – запечену в морській солі або травах.

Дбайте про своє здоров’я і обирайте більш корисні та збалансовані продукти.

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