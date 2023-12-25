Вже зовсім скоро 31 грудня, і хоч сьогодні нам особливо не до свят, але багато хто з українців хоче провести цей вечір з родиною, приготувавши щось смачненьке і незвичайне. Пропонуємо досить оригінальний рецепт на Новий рік: лосось на цитрусовій подушці з овочами.

Це смачно, корисно, а ще – абсолютно не заїжджено. І готується при цьому дуже просто!

Лосось на цитрусовій подушці з овочами

Інгредієнти:

Лосось

улюблені овочі (наприклад, заморожена цвітна капуста, стручкова квасоля, горох, кукуруза, бейбі-морква тощо)

мандарин

лимон

сіль, перець

розмарин

Як готувати:

Розігріти духовку до 180 градусів.

Овочі викласти на деко, присмачити сіллю і перцем. І відправити в духовку на 10-15 хвилин. Якщо серед ваших інгредієнтів є морква, то можна орієнтуватись по її готовності, м’яка – значить, можнс діставати овочі.

Далі в форму для випікання викласти порізані кружечками мандарин і лимон. Зверху викласти гілочки розмарину.

Лосось посолити і поперчити з обох сторін і ніжно промасажувати. Викласти на цитруси і в духовку. Випікати 15-20 хвилин (регулюйте час, дивлячись яка товщина стейків). Орієнтуйтесь по кольору рибки, тримаємо до легкої золотистості.

Смачного і затишних свят вам!

До речі!

Користь лосося

Жирна риба, особливо лосось, це потужне джерело жирних кислот Омега-3. Вони:

Запобігають утворенню тромбів, діючи, як аспірин

Зменшують рівень інфарктів та інсультів

Регулюють серцебиття

Виводять холестерин

Блокують запальні процеси у клітинах

Також лосось джерело вітаміну D.

Вітамін D, якого так багато в лососі, не менш важливий для правильного функціонування організму людини.

Він підвищує імунітет, регулює рівень цукру в крові, допомагає нервовій системі, а в комбінації з селеном навіть сповільнює ріст онкологічних клітин.

Тому є важливим елементом профілактики раку простати, молочних залоз та мозку.

Для цього варто ласувати лососем хоча б раз на тиждень.

Джерело рецепту: Українська кухня

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