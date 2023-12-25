Вже зовсім скоро 31 грудня, і хоч сьогодні нам особливо не до свят, але багато хто з українців хоче провести цей вечір з родиною, приготувавши щось смачненьке і незвичайне. Пропонуємо досить оригінальний рецепт на Новий рік: лосось на цитрусовій подушці з овочами.
Це смачно, корисно, а ще – абсолютно не заїжджено. І готується при цьому дуже просто!
Лосось на цитрусовій подушці з овочами
Інгредієнти:
- Лосось
- улюблені овочі (наприклад, заморожена цвітна капуста, стручкова квасоля, горох, кукуруза, бейбі-морква тощо)
- мандарин
- лимон
- сіль, перець
- розмарин
Як готувати:
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Овочі викласти на деко, присмачити сіллю і перцем. І відправити в духовку на 10-15 хвилин. Якщо серед ваших інгредієнтів є морква, то можна орієнтуватись по її готовності, м’яка – значить, можнс діставати овочі.
- Далі в форму для випікання викласти порізані кружечками мандарин і лимон. Зверху викласти гілочки розмарину.
- Лосось посолити і поперчити з обох сторін і ніжно промасажувати. Викласти на цитруси і в духовку. Випікати 15-20 хвилин (регулюйте час, дивлячись яка товщина стейків). Орієнтуйтесь по кольору рибки, тримаємо до легкої золотистості.
Смачного і затишних свят вам!
До речі!
Користь лосося
Жирна риба, особливо лосось, це потужне джерело жирних кислот Омега-3. Вони:
- Запобігають утворенню тромбів, діючи, як аспірин
- Зменшують рівень інфарктів та інсультів
- Регулюють серцебиття
- Виводять холестерин
- Блокують запальні процеси у клітинах
Також лосось джерело вітаміну D.
Вітамін D, якого так багато в лососі, не менш важливий для правильного функціонування організму людини.
Він підвищує імунітет, регулює рівень цукру в крові, допомагає нервовій системі, а в комбінації з селеном навіть сповільнює ріст онкологічних клітин.
Тому є важливим елементом профілактики раку простати, молочних залоз та мозку.
Для цього варто ласувати лососем хоча б раз на тиждень.
Джерело рецепту: Українська кухня
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