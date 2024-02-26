Що приготувати сьогодні? Куряча печінка з апельсинами

Що приготувати сьогодні? НСН рекомендує черговий рецепт. Це гарна ідея для вечері – куряча печінка з апельсинами. Смачно, поживно, оригінально. Продукти не дорогі і їх можна купити у будь-якому супермаркеті. Страва містить досить велику кількість білка і може вважатися дієтичною, адже у 100 грамах продукту усього 84 калорії.

По факту цю страву можна вважати теплим салатом. І подача у неї відповідна.

Куряча печінка з апельсинами – рецепт

Інгредієнти для 1 великої порції

Печінка куряча – 150 г

Салат айсберг – 50 г

Помідори Черрі – 100 г

Апельсин – 150 г

Сіль кухонна харчова – 1 г

Оливкова олія – чайна ложка (5 мл)

Діжонська гірчиця 5 г

мед бджолиний – 5 г

Сік апельсиновий 5 мл

Спосіб приготування

Печінку помити, зрізати зайвий жир, просушити паперовим рушником. Обсмажити на 1 ч.л. олії. Смажити орієнтовано 8 хвилин. Вже готову печінку посолити.

Апельсин очистити, нарізати на 8 частин, зняти білі перетинки. Трошки соку вичавити для заправки.

Для заправки змішати по 1 чайній ложці меду, олії, гірчиці, соку, сіль.

Салат помити та викласти на тарілку. Акуратно викласти на нього решту інгредієнтів. Полити заправкою.

Склад поживних речовин

Джерело: Таблиця калорійності

Користь курячої печінки і можлива шкода

1.Має багато білка та мало калорій

Куряча печінка у 100 г містить близько 20 г повноцінного білка, що складає четверту частину добової потреби організму людини. Енергетична цінність цього субпродукту всього 116 калорій. Це робить курячу печінку відмінним вибором для тих, хто худне, намагається тримати себе у формі чи хоче додати поживності звичним стравам.

2.Корисна для здоров’я очей, шкіри та волосся

Куряча печінка багата вітаміном А, який відіграє важливу роль у клітинному обміні. Якщо він знаходиться в нормі, це забезпечує здоров’я очей, шкіри та волосся.

3.Містить денну норму селену та вітаміну В12

У різних дослідженнях відмічається зв’язок між рівнем селену в організмі та вірусними інфекціями та роботою імунної системи. Цей мінерал має антиоксидантні властивості та бере участь у відновленні ДНК. В 100 г печінки міститься добова норма селену.

Дефіцит вітаміну В12 пов’язують з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та депресії. Він необхідний для роботи мозку та нервової системи. 100 г курячої печінки забезпечують організм кількістю, яка в 4 рази вища рекомендованої добової норми.

4.Куряча печінка багата залізом

Залізо є важливим мінералом, яке насичує організм киснем. Якщо його не вистачає, з’являється залізодефіцитна анемія. Цей стан має неприємні симптоми, як-то швидка втомлюваність, часті головні болі та задишка. Залізо з продуктів тваринного походження називається гемовим та краще рослинного засвоюється нашим організмом. Дуже часто при залізодефіцитній анемії лікарі радять вживати печінку. Але треба пам’ятати, що в печінці залізо знаходиться у депонованому вигляді, і засвоюється трохи гірше ніж з м’яса.

Про можливу шкоду курячої печінки говорить дієтолог Світлана Фус:

Куряча печінка дуже поживна, із невеликої її кількості можна отримати велику кількість вітамінів та мінералів. Але треба знати, що 100 г печінки містить майже денну норму холестерину. Тому, коли ви складаєте меню, треба враховувати які ще продукти з холестерином у складі будуть входити до вашого раціону. В день його надходження з їжею не повинно перевищувати 400 мг. Людям, які мають порушення жирового обміну треба контролювати кількість холестерину правильним підбором продуктів. Аби отримати максимум користі від печінки, не смажте її, а тушкуйте. Коли будете готувати паштет, вершкове масло, яке часто буває в рецептах, можна не додавати, щоб не збільшувати вміст холестерину у страві. Замість нього використайте оливкову олію, що збалансує жирнокислотний склад. Для кращого засвоєння заліза з печінки її можна готувати з фруктами та ягодами, які містять аскорбінову та інші органічні кислоти.

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