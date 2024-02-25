Що приготувати сьогодні? Медальйони з індички

Що приготувати сьогодні? НСН пропонує спробувати медальйони з індички – це проста у приготуванні страва, смачна і поживна, містить велику кількість білка. В 100 грамах готово страви 130 калорій.

Медальйони з індички – рецепт

Інгредієнти на 4 порції

Філе індички сире – 600 г

Оливкова олія – 15 мл

Гірчиця Медова Чумак – 30 г

Часник свіжий – 3 зубки

Розмарин свіжий – 6 г

Італійські або прованські трави – за смаком

Спосіб приготування

Часник розчавити, листочки розмарину зняти з гілочок.

Змішати все, крім м’яса (зі спецій підійдуть будь-які улюблені). Замаринувати м’ясо одразу в формі для запікання. Лишити хоча б на годину в холодильнику.

Запікати потрібно 35-40 хв при 190 градусах.

Склад поживних речовин

Джерело: Таблиця калорійності

Користь і шкода індички

М’ясо індички дуже корисне і має дієтичні властивості. Користь індичого м’яса полягає в тому, що воно містить багато вітамінів А і Е. У ньому дуже малий вміст холестерину, що дозволяє йому дуже легко засвоюватися в організмі людини.

Індичка містить велику кількість мікроелементів: кальцій, залізо, калій і так далі. Величезна користь індички полягає у вмісті білка, який дуже необхідний людському організму.

У цьому м’ясі натрію міститься набагато більше, ніж в телятині та яловичині. Корисні властивості натрію, що містився в індичці, полягають у тому, що він сприяє підвищенню плазми в крові і забезпечує нормальний обмінний процес в організмі.

Ще індиче м’ясо корисно тим, що рівень жирності в ньому помірний і сприяє нормальному засвоєнню такого елемента, як кальцій, який відіграє дуже важливу роль у формуванні кісткових тканин. З цієї причини даний вид м’яса рекомендується приймати для профілактики різних захворювань.

Вже довгий час дієтологи обговорюють користь і шкоду індички, щоразу доводячи, що вона містить більше заліза, ніж яловичина або курятина. Багато лікарі призначають індичатину хворим на анемію. Також існує думка, що індиче м’ясо здатне перешкоджати появі раку.

Рекомендується додавати в свій раціон індичку:

маленьким дітям в якості прикорму;

вагітним жінкам, для яких важлива фолієва кислота, що міститься в цьому м’ясі;

годуючим жінкам;

страждають безсонням, на яких триптофан, що міститься в індички, надає снодійну дію; страждаючим депресіями і схильною до стресів;

людям, які відчувають важкі фізичні навантаження.

Індиче м’ясо містить фосфор, якого в ньому стільки ж, як і в рибі. Ще вона багата вітамінами А, В2, В12, РР, В6, кальцієм, калієм, магнієм, йодом, селеном, марганцем і сіркою.

М’ясо індички майже не має протипоказань. Воно може бути шкідливим, тільки якщо буде несвіжим або неякісним. Тому, вибираючи м’ясо, необхідно бути уважним, щоб отримати максимум користі, а не шкоди.

Отже, індичка майже ніяких шкідливих властивостей не має. Однак слід пам’ятати, що людям, що страждають хворобами нирок або подагрою, індичатина не принесе користі, тому що в ній міститься велика кількість білка. Таким пацієнтам потрібно обмежити вживання даного м’яса.

Ще через велику кількість натрію гіпертонікам рекомендується не досолювати індичку в процесі приготування. Інакше шкідливі властивості індички переважать її гідності.

Варто відзначити, що печінка індички може завдати шкоди тим, хто страждає нирковою недостатністю або подагру.

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