Як приготувати млинці в духовці: простий рецепт

Під час Масляної можна приготувати млинці в духовці. Для їх приготування знадобиться лише 5 хвилин.

Про це пише сайт «Дивогляд», передає НСН.

Для приготування млинців Вам знадобиться:

яйця (великі) – 3 шт.;

борошно – 60 г;

молоко – 120 мл;

цукор – 1 ст. л.;

мускатний горіх – дрібка;

вершкове масло – 4 ст. л.

Як приготувати млинці в духовці

Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Для початку увімкніть духовку грітися до 220.Потім починайте приготування тіста. У глибокій ємності з’єднайте разом яйця, борошно, молоко, цукор і мускатний горіх. Збийте ретельно за допомогою блендера або вінчика до однорідної маси.

У важкій пательні діаметром близько 25 см, розтопіть вершкове масло і простежте, щоб воно не підгоріло. Отриману масу вилийте у сковороду та випікайте 20 хв. Після цього зменшіть температуру до 150° і випікайте ще 5 хв.

Готовий млинець розріжте на клини і подавайте з варенням, згущеним молоком чи сметаною. За бажанням додайте до нього улюблені фрукти.

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