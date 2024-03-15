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Як приготувати млинці в духовці: простий рецепт

Журналіст
Як приготувати млинці в духовці: простий рецепт

Під час Масляної можна приготувати млинці в духовці. Для їх приготування знадобиться лише  5 хвилин.

Про це пише сайт «Дивогляд», передає НСН.

Для приготування млинців Вам знадобиться:

  • яйця (великі) – 3 шт.;
  • борошно – 60 г;
  • молоко – 120 мл;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • мускатний горіх – дрібка;
  • вершкове масло – 4 ст. л.

Як приготувати млинці в духовці

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Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Для початку увімкніть духовку грітися до 220.Потім починайте приготування тіста. У глибокій ємності з’єднайте разом яйця, борошно, молоко, цукор і мускатний горіх. Збийте ретельно за допомогою блендера або вінчика до однорідної маси.

У важкій пательні діаметром близько 25 см, розтопіть вершкове масло і простежте, щоб воно не підгоріло. Отриману масу вилийте у сковороду та випікайте 20 хв. Після цього зменшіть температуру до 150° і випікайте ще 5 хв.

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Готовий млинець розріжте на клини і подавайте з варенням, згущеним молоком чи сметаною. За бажанням додайте до нього улюблені фрукти.

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